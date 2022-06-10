Жіноча збірна України з важкої атлетики виграла чемпіонат Європи в Албанії. Про це повідомила Федерація важкої атлетики України.

Наші дівчата посіли перше місце у медальному заліку турніру, завоювавши 7 золотих, 8 срібних та 3 бронзових нагород.

Тріумфаторами першості Європи стали Ірина Деха, яка стала абсолютною чемпіонкою Європи у вазі 81 кг, та Марія Гангур, яка виграла двоборство у ваговій категорії 64 кг. Золото також завоювали Ангеліна Ломачинська та Каміла Конотоп, срібло - Аліна Марущак та Анастасія Манєвська.

Чоловіча збірна завоювала одну срібну та дві бронзові медалі. Найкращий результат у збірній серед чоловіків показав Максим Домбровський у ваговій категорії 96 кг.

Загалом, збірна України посіла друге загальнокомандне місце з рекордною для себе кількістю нагород - 21 медаль, серед яких 7 золотих, 9 срібних і 5 бронзових.

Нагадаємо, що у Маріуполі загинула чемпіонка України з важкої атлетики Аліна Перегудова та її мама.