Жіноча збірна України з важкої атлетики виграла чемпіонат Європи [ Редагувати ]
Жіноча збірна України з важкої атлетики виграла чемпіонат Європи в Албанії. Про це повідомила Федерація важкої атлетики України.
Наші дівчата посіли перше місце у медальному заліку турніру, завоювавши 7 золотих, 8 срібних та 3 бронзових нагород.
Тріумфаторами першості Європи стали Ірина Деха, яка стала абсолютною чемпіонкою Європи у вазі 81 кг, та Марія Гангур, яка виграла двоборство у ваговій категорії 64 кг. Золото також завоювали Ангеліна Ломачинська та Каміла Конотоп, срібло - Аліна Марущак та Анастасія Манєвська.
Чоловіча збірна завоювала одну срібну та дві бронзові медалі. Найкращий результат у збірній серед чоловіків показав Максим Домбровський у ваговій категорії 96 кг.
Загалом, збірна України посіла друге загальнокомандне місце з рекордною для себе кількістю нагород - 21 медаль, серед яких 7 золотих, 9 срібних і 5 бронзових.
Нагадаємо, що у Маріуполі загинула чемпіонка України з важкої атлетики Аліна Перегудова та її мама.
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