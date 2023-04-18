Названо кількість зниклих безвісти українських військових [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
В Україні вважаються зниклими безвісти більше ніж 7 тисяч військовослужбовців. Такі дані наводяться на квітень 2023 року.
Про це заявив уповноважений з питань осіб, які зникли безвісти за особливих обставин Олег Котенко.
"Цифра така дійсно є, вона трохи більша за сім тисяч. Ми розраховуємо на те, що ті люди, яких ми розшукуємо як безвісти зниклих, вони все ж таки полонені", - заявив він.
Котенко додав, що близько 65% зниклих безвісти згідно зі статистикою живі й перебувають у полоні.
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