Україна заявила про поновлення перевірок у Босфорі [ Редагувати ]
У череду, 19 квітня, стало відомо про те, шо у протоці Босфор поновлюються перевірки кораблів, які перевозять агропродукцію у межах зернової угоди. Про це повідомив віце-прем'єр - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков за підсумками зустрічі з міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром.
Інспекції суден поновлюються, незважаючи на спроби рф зірвати угоду. З Туреччиною, ООН та іншими партнерами ми продовжуємо консультації щодо способів забезпечення повної реалізації зернової угоди відповідно до зобов'язань усіх сторін та процедур СКЦ (спільного координаційного центру).
Він подякував міністру оборони Туреччини за конструктивний діалог та чітку позицію щодо підтримки роботи Чорноморської зернової ініціативи.
У свою чергу, турецька сторона за підсумками переговорів повідомила лише, що "відбувся обмін думками про кроки, які необхідно зробити для плавного і безперебійного продовження зернової ініціативи".
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