На Великдень, 16 квітня, Німеччина передала Україні другу із чотирьох обіцяних систем ППО IRIS-T (SLM).

Про це повідомляє Spiegel.

Так, окрім самої системи ППО Україна отримала і 16 керованих ракет.

Як підкреслює видання, поки неясно, коли дві обіцяні федеральним урядом системи IRIS-T, що залишилися, надійдуть в Україну. Їх ще належить зробити.

Зенітний комплекс Iris-T SLM складається із трьох машин:

стартовий майданчик на військовій вантажівці з місцем для восьми ракет,

радіолокаційна машина;

головний автомобіль.

Зенітні ракети можуть вражати цілі на висоті до 20 кілометрів та на відстані до 40 кілометрів.