Німеччина передала Україні другу систему ППО Iris-T - Spiegel [ Редагувати ]
На Великдень, 16 квітня, Німеччина передала Україні другу із чотирьох обіцяних систем ППО IRIS-T (SLM).
Про це повідомляє Spiegel.
Так, окрім самої системи ППО Україна отримала і 16 керованих ракет.
Як підкреслює видання, поки неясно, коли дві обіцяні федеральним урядом системи IRIS-T, що залишилися, надійдуть в Україну. Їх ще належить зробити.
Зенітний комплекс Iris-T SLM складається із трьох машин:
- стартовий майданчик на військовій вантажівці з місцем для восьми ракет,
- радіолокаційна машина;
- головний автомобіль.
Зенітні ракети можуть вражати цілі на висоті до 20 кілометрів та на відстані до 40 кілометрів.
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