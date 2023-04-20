Повітряні сили не займаються небесними тілами, тому українська ППО не працювала під час вибуху невідомого об’єкта над Києвом. Водночас повітряну тривогу оголосили, оскільки трапилась внештатна ситуація, на яку треба було реагувати.

Про це повідомляє речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат під час телемарафону "Єдині новини".

"Повітряні сили не займаються небесними тілами. Повітряні сили займаються відбиттям російської агресії", - констатував він.

За словами Ігната, повітряні сили не працювали на цьому напрямку.

"Повітряні сили працювали по "шахедах". Повітряне командування "Схід" 10 "шахедів" знищило, там була гаряча бойова робота. І в той час, як працювали там, в Києві всі спостерігали ось таке незвичне явище", - додав він.

Коментуючи оголошення повітряної тривоги, Ігнат відповів наступне: "А як ви хотіли? В країні йде війна, щось вибухнуло в небі. Треба ж реагувати якось. Це несподівано було для всіх - позаштатна ситуація. Безумовно, повітряне командування "Центр" оголосило повітряну тривогу, щоб, як мінімум, з’ясувати, що трапилось".

Він нагадав, що були такі випадки, коли росіяни застосовували комплекс С-400 або балістичного озброєння, коли тривогу оголошували невчасно.

"Не завжди є інформація, що противник їх застосував. Це дуже тонкі речі. В країні війна і краще перестрахуватись", - додав Ігнат.

Звідки взялась інформація про падіння супутнику NASA у Києві

Яскравий спалах над Києвом не був спричинений супутником NASA. Але інформацію про це оприлюднювали, аби на той момент заспокоїти киян.

Про це повідомляє начальник КМВА Сергія Попко.

"Після перевірки та уточнення, інформація щодо ймовірного застосування ворожих літальних апаратів чи повітряного удару ракетним озброєнням не підтвердилася", - заявив Попко.

Він пояснив, що дуже яскраве світіння від падіння невідомого об’єкту викликало у киян хвилювання і занепокоєння.

"Тож аби заспокоїти мешканців та гостей столиці, КМВА оприлюднила інформацію про ймовірне падіння американського сателіта і з поміткою "попередня інформація", - зазначив Попко.

За його словами, на той момент даних чи попереджень про можливе входження в атмосферу Землі значного за розмірами космічного тіла від жодного світового аерокосмічного агентства чи астрономічної обсерваторії не було.

"Проте було попередження від NASA про падіння на Землю їхнього космічного супутника. Зараз, після офіційної заяви NASA ми можемо дати уточнену інформацію - це не був їхній супутник", - підкреслив Попко.

Втім, що саме це було - мають з’ясувати виключно фахівці.

"Це не був ракетний обстріл, наша протиповітряна оборона не застосовувала наявне озброєння", - додав Попко.

Як повідомлялось, яскравий спалах в небі увечері 19 квітня помітили не лише в Києві, а й у деяких білоруських містах. Зокрема, Гомелі та Мозирі.