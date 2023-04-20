Вибух невідомого об’єкта над Києвом: нові подробиці [ Редагувати ]
Над Києвом увечері 19 квітня, скоріше за все, вибухнуло невідоме "космічне тіло". Інформація про подію уточнюється.
Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю Державного комічного агентства України.
Як зазначили в центрі, 19 квітня 2023 року о 21:57 за київським часом інфразвуковими засобами зареєстрована високоенергетична акустична подія. Розрахункове місце епіцентру вибуху знаходиться в Київській області.
"Подія ймовірно пов'язана із входом космічного тіла в щільні шари атмосфери, інформація уточнюється", - йдеться в повідомлені.
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