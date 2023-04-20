США та інші ключові союзники України розглядають можливість запровадити заборону на більшу частину експорту до росії. Офіційні особи обговорюють цю ідею напередодні травневого саміту лідерів G7 у Японії, повідомляє Bloomberg.

Представники держав "Великої сімки" обговорюють зміну підходу санкційного режиму. Замість того, щоб забороняти експорт окремих товарів, як це відбувається зараз, країни планують заборонити весь експорт до росії, дозволивши постачання обмеженого переліку товарів.

Якщо лідери G7 на майбутньому саміті домовляться про запровадження тотальної експортної заборони, то вона, швидше за все, не зачепить поставок до росії сільськогосподарської продукції та ліків.

Для ухвалення цієї ініціативи в ЄС потрібна згода всіх держав-членів, а цього буде дуже важко досягти з огляду на можливу негативну реакцію європейських компаній, які продовжують експорт до рф.

Bloomberg з посиланням на компанію Trade Data Monitor, яка аналізує ринкові дані, повідомляє, що сукупний експорт з країн Європи, США, Канади та Японії до росії досі становить майже $66 млрд, включаючи імпорт нафти та експорт технологій, підрахували аналітики ЄС.

Завтра, 21 квітня, країни ЄС обговорюватимуть 11 пакет санкцій проти росії. Як повідомляють джерела Financial Times, новий санкційний пакет буде обмежено розширенням чорних списків та заходами проти обходу минулих обмежень.

Більшість чиновників визнають, що сектори економіки, які не зачіпають санкції, не підпадуть під обмеження, оскільки від них залежить одна або кілька держав союзу.