Німеччина вимагає включити в новий пакет санкцій ЄС цивільну ядерну енергетику росії [ Редагувати ]
Уряд Німеччини домагається від Європейського союзу занесення цивільного ядерного сектора до нового пакету санкцій блоку проти росії.
Про це повідомляє Reuters.
"Федеральний уряд виступив перед Єврокомісією за включення цивільного ядерного сектора. Це має стати частиною наступного пакета санкцій", - заявили в Міністерстві економіки.
Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що той факт, що ядерному сектору, як і раніше, надають преференційний режим у рамках санкцій, не може бути виправданий.
"Ядерні технології - надзвичайно чутлива область. Тут більше не може бути "бізнесу як завжди", - заявив він.
У Міністерстві економіки заявили, що включення ядерного сектору до наступного пакету санкцій потребуватиме часу, але зазначило, що такі заходи мають здійснюватися протягом перехідних періодів.
"Однак важливо, щоб ми почали і не ухилялися від рішучих дій і в цій галузі", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що в лютому Євросоюз затвердив десятий пакет санкцій проти росії у зв'язку з річницею вторгнення в Україну, однак торгівлі з російською атомною енергетикою на сотні мільйонів євро не було завдано шкоди безпосередньо.
Для введення санкцій необхідна згода всіх країн ЄС, і Угорщина присягнулася виступити проти будь-яких обмежень щодо російської атомної енергетики.
по темі
Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони від 15 квітня про застосування персональних санкцій проти громадян росії. Відповідні укази зявилися на сайті глави держави
У середу, 12березня, Британія запровадила додаткові санкції проти росії
Головна новина тижня у міжнародній політиці - візит до Китаю президента Франції та очільниці Єврокомісії. І вже за лічені дні аналогічну поїздку має здійснити головний дипломат ЄС.
У пʼятницю, 7 квітня, президент Сполучених Штатів Джо Байден продовжив на один рік дію режиму низки санкцій, запроваджених через повномасштабне вторгнення рф в Україну
Європейські лідери в Китаї! Президент Франції Еммануель Макрон та очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн приїхали з офіційним візитом до Пекіну. Говорили сторони про поглиблення економічної та політичної взаємодії. Але топтема, звісно, мир в Україні.
Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибуде до КНР з офіційним візитом у середу, 5 квітня. Напередодні поїздки фон дер Ляєн заявила, що кроки Пекіна в контексті агресії росії визначать подальші відносини країни з ЄС. Разом з головою Єврокомісії до Пекіна вирушає президент Франції Емманюель Макрон