Уряд Німеччини домагається від Європейського союзу занесення цивільного ядерного сектора до нового пакету санкцій блоку проти росії.

Про це повідомляє Reuters.

"Федеральний уряд виступив перед Єврокомісією за включення цивільного ядерного сектора. Це має стати частиною наступного пакета санкцій", - заявили в Міністерстві економіки.

Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що той факт, що ядерному сектору, як і раніше, надають преференційний режим у рамках санкцій, не може бути виправданий.

"Ядерні технології - надзвичайно чутлива область. Тут більше не може бути "бізнесу як завжди", - заявив він.

У Міністерстві економіки заявили, що включення ядерного сектору до наступного пакету санкцій потребуватиме часу, але зазначило, що такі заходи мають здійснюватися протягом перехідних періодів.

"Однак важливо, щоб ми почали і не ухилялися від рішучих дій і в цій галузі", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що в лютому Євросоюз затвердив десятий пакет санкцій проти росії у зв'язку з річницею вторгнення в Україну, однак торгівлі з російською атомною енергетикою на сотні мільйонів євро не було завдано шкоди безпосередньо.

Для введення санкцій необхідна згода всіх країн ЄС, і Угорщина присягнулася виступити проти будь-яких обмежень щодо російської атомної енергетики.