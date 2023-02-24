Країни G7 не розморозять російські активи до завершення війни [ Редагувати ]
Країни G7 (США, Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, Франція та Японія) планують тримати закордонні активи росії у замороженому стані, доки російські війська не виведуть з України. Таке рішення гарантуватиме, що росія "заплатить за довгострокову реконструкцію України", йдеться у заяві Білого дому.
Вашингтон також анонсував нові санкції, які планується запровадити спільно з G7. Вони, зокрема, зачеплять понад 200 фізичних та юридичних осіб, як російських, так і третіх країн у Європі, Азії та на Близькому Сході, "які підтримують військові дії росії".
Крім того, США підвищать мита на понад 100 видів російських металів, мінералів і хімічної продукції в сукупності на $2,8 млрд, повідомив Білий дім.
Наприкінці 2022 року президент США Джо Байден підписав закон, яким Мін'юст США зможе передати частину конфіскованих російських активів Держдепу, а той уповноважений спрямовувати їх на допомогу Україні.
На початку лютого суд у Нью-Йорку дозволив Мінфіну США вилучити $5,4 млн, які пов'язані з російським бізнесменом Костянтином Малофеєвим. Кошти спрямують на допомогу Україні.
У країнах Європи станом на середину лютого заморозили активи російських фізичних та юридичних осіб на $21,5 млрд.
15 лютого ЄС оголосив про створення робочої групи з конфіскації заморожених російських активів для підтримки відновлення України. Мова може йти про кошти у розмірі до $300 млрд, що належать Центробанку рф, а також фізичним та юридичним особам, що потрапили під санкції.
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