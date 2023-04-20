Черга вантажівок на українсько-польському кордоні Рава-Руська - Гребене розтяглася на понад 11 кілометрів. На пункті пропуску "застрягли" фури із українським зерном та іншою агро-продукцією. Усе через те, що Польща з 15 квітня заборонила транзит цих вантажів. Після переговорів Варшава дозволила транзит. Офіційно фури із продовольством поїдуть сьогодні вночі. Втім, на пункті перетину залишаються вантажівки, які везли українську продукцію на польський ринок. Що буде із ними, з'ясовувалала Христина Гашенко.

Рава-Руська - Гребене. Це один із шести українсько-польських пунктів пропуску на Львівщині. Щодоби тут перетинає кордон понад сотня вантажівок та близько тисячі легковиків. Та з 15 квітня тут ситуація змінилася. Польща заборонила вїзд фур із українським зерном та сількогосподарською продукцією.

Христина Гашенко, кореспондентка:

Вантажівки із українським зерном, які повертаються із Польщі, заїжджають на територію України ось на цей майданчик. Зараз таких фур більше 60 одиниць.

Водій фури Андрій - із Хмельниччини везе зерно. У Польщу водій в'їхав ще до заборони. Втім розмитнити товар не встиг.

Андрій Роїв, водій вантажівки:

Доїхали на розвантаження 600 кілометрів, от приїхали на розмитнення у понеділок нам сказали, що по-новому законодавство, цей вантаж не розмитнюється, з території Польщі вернули назад нас.

Водії, які повернулися з Польщі і ті, які не потрапили до Європи, але оформили документи на виїзд з України,тепер повинні пройти українське розмитнення. Інакше додому не повернуться.

Олександр Яловеда, водій вантажівки:

Ми до Польщі ще не доїхали, але в нас уже розмитнили, тепер уже другі сутки стоїмо не хватає фітосанірного сертифікату. Тоість, туда ми їхали він не потрібний, а назад уже потрібний. Хоча ми не виїжджали в сусідню державу. Наша фірма проплатила знову платежі митні і получається, цей самий груз ми повеземо назад.

Деякі компанії повертати своє зерно поки не планують. Тож водіям доводиться лише додавати дні простоїв. За них, кажуть, швидше за все, грошей не отримають.

Степан, водій вантажівки:

Дзвонили до брокерів, сказали чекати, але доки чекати ми не знаємо. А вже третя неділя пішла.

Те, що фури зі збіжжям простоюють на кордоні, аж ніяк не покращує якість зерна - нарікають водії.

Степан, водій:

3 неділі зараз буде зерно в кузові воно стоїть під пломбою двері не відкриває, хотьби воздух упустив, таке буде воно таке буде може прорости.

Любомир, перевізник:

Якщо Україна знала, що Польща запровадить заборону, то чому ну, хто за це має відшкодування по часі. Хто понесе відшкодування за це все?

В очікуванні на перетин кордону назбиралася не одна сотня вантажівок. Черга розтяглася на одинадцять кілометрів. Подекуди машини стоять у 3 ряди. Серед них є і ті, хто їде не транзитом, а безпосередньо в Польщу.

Роман - водій вантажівки:

З Умані макуху 19 днів. 17, 18, 19, 19-й день вже це тут в черзі.

До Польщі поки не пропускають вантажівки із медом, молочними продуктами, пшеницею та виробами з неї. Микола із Київщини везе макарони. Що робити із вантажем і уявити не може...

Микола, водій:

Пока не буде дозволу, в'їзд, ми будемо стояти тут, а якщо дозволять в'їзд, то будемо їхати.

Українська сільгосп-продукція дешевша, ніж конкуренти на європейському ринку. Тому Польщу підтримали сусідні Болгарія, Румунія, Угорщина та Словаччина і також заборонили імпорт з України.

Олег Пендзин, економічний експерт:

Величезний обсяг української аграрної продукції, яка поїхала суходолом, яка поїхала через кордони Євросоюзу,суттєво змінила баланс на внутрішньому ринку Євросоюзу і понизила ціни і ті аграрні країни, які на сьогоднішній момент почали потерпати з точки зору фінансового економічної доходності.

Після переговорів Польща таки відкриє цієї ночі кордон для транзиту української агропродукції. Про відновлення імпорту із іншими європейськими країнами перемовини тривають. Зокрема з Угорщиною. Про це у прямому ефірі національного телемарафону розповів міністр агрополітики Микола Сольський.

Микола Сольський, міністр аграрної політики та продовольства України:

Ми надіємося і працюємо, що це не буде обговорюватись і вчорашня розмова з угорською стороною також це підтвердила. Тому умовно ми хочемо розуміти сусідніх країн до транзиту, якщо вони специфічні і якщо ні, то це добре. Ринок знає як з цим працювати і крім того, обговорити деякі питання пов'язані з забороною імпорту в ці країни, які досить синхронізовано появилися останні 2 тижні.

Допоки триватимуть переговори про імпорт із Європейськими країнами, водіям вантажівок на кордонах залишається лише чекати. Єдине - фірми-перевізники таки мають вирішити чи повертати товар додому, чи залишити його у черзі біля пунктів пропуску.