Майбутні врожаї, принаймні ягід та фруктів, можуть бути меншими. Через аномальну повінь. Загалом в Україні підтоплено майже дві тисячі господарств. Зараз вода вже не піднімається, втім, низка областей і досі - в "червоній зоні".

Мова, в першу чергу, про Київську, Черкаську, Дніпропетровську та Запорізьку області. Все через розлив Дніпра. За даними ДСНС, паводок триватиме до кінця квітня.

Наша наступна історія - з Черкащини. Станіслав Кухарчук проїхався селами, що потерпають від "великої води".

Ось так, за допомогою безпілотника, рятувальники обстежують район підтоплення неподалік Канева. У Прохорівку велика вода прийшла ще минулого тижня, навіть на сьогодні деякі вулиці залишаються відрізаними від суходолу. Місцями глибина до півтора метра, тому пересуватись можна лише човном або спецтехнікою - машина там не проїде.

Екіпаж всюдиходу Богун прибув на допомогу черкаським рятувальникам із Закарпаття. Ці чоловіки із водопіллям добре знайомі - на Рахівщині такі стихійні явища стаються часто.

Дмитро Боклажук - рятувальник із Рахова:

Функція, щоб перевезти потерпілих мешканців, перевезти рятувальників, їжу, одежу, що необхідне, то ми. Ви ж бачите, є потреба і ми веземо, доставляємо.

Пан Володимир веде нас до свого двору. На відміну від автомобіля, його будинку пощастило - він на пагорбі. А от обійстя все затоплене - разом із погребом та гаражем. Пенсіонер і досі не може заспокоїтись, адже під час повені вода з Дніпра розлилась буквально за годину.

Володимир Віштак - житель села Прохорівка:

Дуже швидко, дуже, дуже швидко - за годину прямо. Я стов, так зносило прямо.

Перед бурхливим потоком не могли встояти навіть цегляні паркани. У сусідів пана Володимира у воді не тільки двір, а й будинок. І таких господарств у Прохорівці не менше десятка. У пересувному пункті управління показують на мапі чотири ділянки на Черкащині, які найбільше постраждали від повені. Вода хоч потроху і почала сходити, але ці зони цілодобово моніторять.

Андрій Хижняк - перший затупник начальника ГУ ДСНС в Черкаській обл. :

Раз на чотири години ми орієнтуємось, які відбуваються скиди з Кременчуцького водосховища, Канівського водосховища, як працює Канівська, Кременчуцька ГЕС і ми миттєво реагуємо на ті виклики, ситуації, які в нас можуть бути.

Спад води на підтоплених ділянках обумовлений саме скидами на ГЕС по всьому каскаду водосховищ Дніпра. Та за даними гідрометеоцентру, на сьогодні водопілля у верхів'ях досягло свого піку і ця вода до Черкащини ще не дійшла. Тож розслаблятись поки зарано.

Віталій Постригань - керівник Черкаського обласного гідрометцентру:

Говорити про те, що в населених пунктах, де на сьогодні зафіксовані підтоплення навіть житлової забудови, говорити про те, що вона спаде чи сьогодні, чи завтра говорити зарано - вода буде доходить по Дніпру і процес проходитиме поступово.

Чекаючи на чергову порцію води, студенти Черкаського інституту пожежної безпеки активно укріплюють береги у місцях можливого підтоплення. Протистояти стихії за останній тиждень ці юнаки вже навчились …

Мішки забиті піском, щільно складені, які будуть утримувати наплив води, а потім пересипаємо піском, що буде стримувати воду.

Утім в обласній військовій адміністрації вже почали говорити про наслідки повені, зокрема й екологічні. У Дніпро водопілля змило чимало нечистот з приватних санвузлів та хімії з полів і городів. Це може в подальшому негативно вплинути на якість питної води, адже масштаби підтоплення чималі…

Ігор Табурець - голова Черкаської обласної військової адміністрації:

Загальна кількість - 40 будинків і дачних будинків, але прибудинкових територій - це десь 153 одиниці, разом з тим сільськогосподарських угідь затоплено 470 гектар, що доволі не мало.

Якість води в Дніпрі щодня відслідковують фахівці Держпродспоживслужби, її показники поки в нормі. Але це може змінитись після спаду рівня води на підтоплених ділянках. Його очікують після першого травня…