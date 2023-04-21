Під Мелітополем у море впав вертоліт із окупантами (відео) [ Редагувати ]
20 квітня біля захопленого росією Мелітополя Запорізької області у море впав гелікоптер з російськими окупантами.
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram.
"Окупанти не дарма рекламують курортний сезон в Кирилівці. Пляжі тут такі привабливі, що не встояв навіть рашистський вертоліт - і з розгону так приземлився, що й частин не збереш. Та і пілот буквально втратив голову від краси Азовського узбережжя", - написав він.
Як зазначив журналіст Андрій Цаплієнко, пілот не впорався з керуванням у Кирилівці. Повітряне судно затонуло в морі.
Також він опублікував відео.
Як пише ria-m.tv, один із гелікоптерів впав на тлі туманної погоди приблизно за 500 метрів від берега.
"Другий вертоліт К-52 ще деякий час кружляв над "братиком", що тонув, потім полетів у бік Криму", - йдеться у публікації.
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