20 квітня біля захопленого росією Мелітополя Запорізької області у море впав гелікоптер з російськими окупантами.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram.

"Окупанти не дарма рекламують курортний сезон в Кирилівці. Пляжі тут такі привабливі, що не встояв навіть рашистський вертоліт - і з розгону так приземлився, що й частин не збереш. Та і пілот буквально втратив голову від краси Азовського узбережжя", - написав він.

Як зазначив журналіст Андрій Цаплієнко, пілот не впорався з керуванням у Кирилівці. Повітряне судно затонуло в морі.

Також він опублікував відео.

Як пише ria-m.tv, один із гелікоптерів впав на тлі туманної погоди приблизно за 500 метрів від берега.

"Другий вертоліт К-52 ще деякий час кружляв над "братиком", що тонув, потім полетів у бік Криму", - йдеться у публікації.