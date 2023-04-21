Duracell оголосив про вихід з російського ринку [ Редагувати ]
Компанія Duracell, яка випускає батарейки, вирішила піти з росії. Відповідний лист за підписом голови Duracell Russia Юрія Коротаєва розіслали співробітникам. Коротаєв підтвердив справжність листа.
Рішення про припинення роботи в Росії ухвалили акціонери компанії.
Нових поставок Duracell на російський ринок не буде, компанія лише розпродасть наявні запаси. Трудові угоди зі співробітниками Duracell та комерційні контракти в рф будуть розірвані.
Duracell випускає батарейки, акумулятори та побутові гальванічні елементи з 1930 року. Компанією володіє американський холдинг Berkshire Hathaway.
У травні 2022-го мінпромторг рф вніс Duracell до переліку товарів, дозволених для паралельного імпорту.
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