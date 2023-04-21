Одного священика УПЦ МП обміняли на 28 українських військових - глава СБУ Малюк (фото) [ Редагувати ]
Одного зі священників УПЦ МП, викритих у колабораціонізмі, вдалося обміняти на 28 полонених українських військовослужбовців. Про це заявив голова СБУ Василь Малюк в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
Наявність ряси і кадила не є обтяжуючою обставиною, але й не звільняє від кримінальної відповідальності. І жодних індульгенцій не дає. Працюємо виключно в рамках закону, не зважаючи на церковні сани.
Ще у минулому році розпочали комплексні контррозвідувальні та безпекові заходи в УПЦ (МП). У результаті відкрито кримінальні провадження стосовно 61 священнослужителя.
Загалом суди вже винесли 7 вироків стосовно окремих кліриків, які стали на бік ворога. Двох із них навіть обміняли на наших полонених Героїв. І хочу підкреслити, що ворог дуже цінує своїх агентів у рясах – так, одну таку особу обміняли на 28 українських військовослужбовців. Також за матеріалами СБУ припинено громадянство України 19 священникам УПЦ (МП).
Ми викорінюємо російську агентуру на нашій землі. Агентам фсб у рясах немає місця у країні, що воює. І хай зрадники навіть не мріють "замолити" свої гріхи.
За даними "Української правди", на 28 полонених українських захисників обміняли священника УПЦ МП Андрія Павленка з Лисичанська, засудженого за державну зраду до 12 років.
Андрій Павленко
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