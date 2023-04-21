Одного зі священників УПЦ МП, викритих у колабораціонізмі, вдалося обміняти на 28 полонених українських військовослужбовців. Про це заявив голова СБУ Василь Малюк в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Наявність ряси і кадила не є обтяжуючою обставиною, але й не звільняє від кримінальної відповідальності. І жодних індульгенцій не дає. Працюємо виключно в рамках закону, не зважаючи на церковні сани.

Ще у минулому році розпочали комплексні контррозвідувальні та безпекові заходи в УПЦ (МП). У результаті відкрито кримінальні провадження стосовно 61 священнослужителя.

Загалом суди вже винесли 7 вироків стосовно окремих кліриків, які стали на бік ворога. Двох із них навіть обміняли на наших полонених Героїв. І хочу підкреслити, що ворог дуже цінує своїх агентів у рясах – так, одну таку особу обміняли на 28 українських військовослужбовців. Також за матеріалами СБУ припинено громадянство України 19 священникам УПЦ (МП).

Ми викорінюємо російську агентуру на нашій землі. Агентам фсб у рясах немає місця у країні, що воює. І хай зрадники навіть не мріють "замолити" свої гріхи.