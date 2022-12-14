З полону повернули 64 українських захисників (фото, відео) [ Редагувати ]
14 грудня Україна та росія провели черговий обмін військовополоненими. Додому повертаються 64 українських захисників. Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.
Черговий обмін полоненими. Продовжуємо повертати своїх. 64 воїни ЗСУ, які воювали на Донецькому та Луганському напрямку, зокрема брали участь в обороні міста Бахмут, їдуть додому. Це офіцери, рядові та сержанти, наші герої.
Внаслідок обміну вдалося звільнити громадянина США, який допомагав нашим людям в окупованому Херсоні - Мурекезі Суеді. Також повернули тіла 4 загиблих.
Мурекезі Суеді
Варто зазначити, що у листопаді значно пришвидшився обмін військовополоненими з росією.
3 листопада з полону повернули 107 українських захисників, 5-го - 19 прикордонників, 11-го - 45 військових, 23-го - 36 українців, 24-го - 50 українських воїнів, а 26-го - 12 захисників Маріуполя, ЧАЕС та острова Зміїний
1 грудня Київ виміняв 50 українських бійців, а 6-го - 60 військових.
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