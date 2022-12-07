Настоятеля храма УПЦ МП у Лисичанську засудили на 12 років: "зливав" окупантам дані про ЗСУ та патріотів [ Редагувати ]
Настоятеля храму УПЦ (МП) у Лисичанську засудили до 12 років ув'язнення за колабораційну діяльність. Про це повідомила СБУ.
Він передавав окупантам інформацію про бойові позиції українських військ на території міста, а також в районі Сєвєродонецька.
Насамперед ворога цікавили відомості щодо кількості особового складу і військової техніки підрозділів ЗСУ.
Також він "повідомляв" агресору про місцевих патріотів, які потенційно могли чинити спротив окупаційним угрупованням.
За попередніми даними, саме за його "наводкой" рашисти викрали двох українських патріотів.
З середини квітня 2022 року зрадник збирав інформацію про чисельність та дислокацію техніки, а також озброєння Збройних Сил України у Сєвєродонецьку та в прилеглих до міста населених пунктах. Її передавав представникам армії країни-агресора через месенджер, повідомляє Офіс генпрокурора.
Правоохоронці затримали зловмисника в результаті спецоперації у квітні цього року. За даними слідства, клірика залучив до співпраці представник російської окупаційної армії під час поїздки до рф у 2014 році.
З того часу на постійному контакті зі священником перебував ватажок одного з терористичних угруповань "лнр".
За даними ЗМІ, йдеться про настоятеля Лисичанського Свято-Тихвінського храму протоієрея Андрія Павленка.
У червні сайт Московського Патріархату РЦП писав:
Отец Андрей уже третий месяц находится в плену и обвиняется в госизмене, при этом родные священнослужителя "просят включить его в списки на обмен пленными".
Протоієрей Андрій Павленко
З початку повномасштабної війни 33 священнослужителі УПЦ МП отримали підозри.
Минулого тижня президент України Володимир Зеленський повідомив, що у країні заборонять діяльність релігійних організацій, афілійованих з росією.
У вівторок, 7 грудня, СБУ обшукує об'єкти УПЦ МП на Черкащині, Волині та Херсонщині.
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