Настоятеля храму УПЦ (МП) у Лисичанську засудили до 12 років ув'язнення за колабораційну діяльність. Про це повідомила СБУ.

Він передавав окупантам інформацію про бойові позиції українських військ на території міста, а також в районі Сєвєродонецька.



Насамперед ворога цікавили відомості щодо кількості особового складу і військової техніки підрозділів ЗСУ.



Також він "повідомляв" агресору про місцевих патріотів, які потенційно могли чинити спротив окупаційним угрупованням.

За попередніми даними, саме за його "наводкой" рашисти викрали двох українських патріотів.

З середини квітня 2022 року зрадник збирав інформацію про чисельність та дислокацію техніки, а також озброєння Збройних Сил України у Сєвєродонецьку та в прилеглих до міста населених пунктах. Її передавав представникам армії країни-агресора через месенджер, повідомляє Офіс генпрокурора.

Правоохоронці затримали зловмисника в результаті спецоперації у квітні цього року. За даними слідства, клірика залучив до співпраці представник російської окупаційної армії під час поїздки до рф у 2014 році.



З того часу на постійному контакті зі священником перебував ватажок одного з терористичних угруповань "лнр".

За даними ЗМІ, йдеться про настоятеля Лисичанського Свято-Тихвінського храму протоієрея Андрія Павленка.

У червні сайт Московського Патріархату РЦП писав:

Отец Андрей уже третий месяц находится в плену и обвиняется в госизмене, при этом родные священнослужителя "просят включить его в списки на обмен пленными".

Протоієрей Андрій Павленко

З початку повномасштабної війни 33 священнослужителі УПЦ МП отримали підозри.

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський повідомив, що у країні заборонять діяльність релігійних організацій, афілійованих з росією.

У вівторок, 7 грудня, СБУ обшукує об'єкти УПЦ МП на Черкащині, Волині та Херсонщині.