В університеті культури відбулась епохальна подія – 30-річчя ректорської діяльності Михайла Поплавського.

Професорсько-викладацький склад, студенти та випускники університету культури влаштували ювіляру справжнє свято.



Зустрічали Михайла Поплавського аплодисментами, квітами та вигуками «Вітаємо!», «Браво!», «Многая літа!».



Приємний подарунок Михайлу Поплавському зробили студенти – презентували документальний фільм «Ректор. Університет майбутнього», в якому розповіли про досягнення університету та втілені новаторські стратегії розвитку ЗВО. Охарактеризували його як візіонера, топменеджера, наставника, трендсетера.



Михайло Поплавський подякував молоді, акцентувавши, що університет культури – це справа його життя: «Київський університет культури – це виш майбутнього, креативний інноваційний освітній простір із сучасними професійно-практичними лабораторіями. Ми знищили кордони між теорією та практикою і працюємо на перспективу розвитку української освіти.

Віртуальна реальність, доповнена реальність, змішана реальність – все це дозволяє нашим студентам сьогодні будувати і творити світ завтрашнього дня».

Успіх вишу базується, за словами ректора, на любові до студентів, потужному професорсько-викладацькому складі, інноваційних програмах навчання, комунікаційних стратегіях, успішному діджитал-маркетингу та агресивному інформаційно-комунікаційному медіаменеджменті.



Із нагоди 30-річного ювілею Михайло Михайлович представив нову книгу «Невідомий Поплавський». Укладачі видання розкрили психологічні аспекти феноменальної особистості. Автор літературного запису Сергій Товстенко і психолог Галина Кот зазначили: «Про таких людей говорять self-made man, «один на мільйон», «феномен», «унікум», «людина-парадокс»… У книзі «Невідомий Поплавський» йдеться про сутнісні психологічні основи непересічної особистості ректора університету культури Михайла Поплавського, дається глибокий психологічний аналіз «генетичних» і сформованих особистісних передумов його невгамовної енергії та оптимізму, успішності, результативності й популярності».



На урочистості, присвяченій ювілею, команда ректора презентувала оновлений персональний сайт Михайла Поплавського – poplavskiy.com. Його дизайн розробляли топові спеціалісти в Лондоні та Сан-Франциско, програмували у Швейцарії, а талановиті українські програмісти інтегрували цей проєкт. При створенні сайту використали елементи унікальної анімації, а головне – зробили його зручним для користувача будь-якого віку – можна гортати або свайпати.



Камертоном заходу стала прем'єра концертного кліпу на пісню «Роки летять», слова до якої написані штучним інтелектом.

«Роки невпинно так летять

А я люблю своє життя

А я люблю своє життя й минуле

Здіймаю очі в небеса

В житті – свобода і краса

І кожну мить щасливим з вами буду»

Відеоробота наскрізь просочена двіжовою енергетикою артиста та любов'ю до життя.

«Університет культури – місце щасливих людей. Світ змінюється. Життя продовжується. Роки летять», – сказав Михайло Поплавський.



Михайло Поплавський – доктор педагогічних наук, професор, народний артист України, генеральний продюсер-власник ТМ «Українська пісня року», виконавець і популяризатор українських пісень.

Повний кавалер ордена «За заслуги» (2000 – III ступеня, 2001 – II ступеня, 2007 – I ступеня), триразовий лауреат національної премії «Людина року», п'ять років поспіль (1997, 1998, 1999, 2000, 2001 рр.) визнаний «Ректором року».