Рашисти вдарили чотирма ракетами по Костянтинівці. Про це повідомив у телеграм-каналі голови Донецької ОВА Павло Кириленко. Загалом за добу російські солдати обстріляли 12 населених пунктів Донеччини, серед поранених є дитина.

Тривають намагання рашистів атакувати. Найгарячішими точками залишаються Бахмутський, Авдіївський, Маріїнський та Шахтарський напрямки. Там наші війни відбили з півсотні атак. Попри щільний вогонь, з прифронтових населених пунктів триває евакуація.

На Донеччині тривають запеклі бої. Ось так виглядає одна з трас, що веде до Бахмута. Ворог лізе звідусіль. Його утилізовують бійці Національної гвардії.

Місто-фортеця залишається в епіцентрі бойових дій.

Бахмут. Збройні сили тримають позиції. Місто наше!

Це - кадри боїв за місто від 127-ої бригади тероборони. Наші захисники не дають ворогові перепочити.

Роман Грищенко, командир 127-ї окремої бригади територіальної оборони:

Не тільки змогли відбити свої позиції й втримати їх, а ще й взяли полонених, від яких отримали надійну та достовірну інформацію, яка дає нам змогу більш вміло та вдало, використовуючи її, боронити фортецю - Бахмут. Ото ж, Слава Україні!

З Бахмута напередодні "Білі Янголи" евакуювали матір із дитиною. Через постійні обстріли міста маленький Назар з мамою та бабусею жив у підвалі. Їхню квартиру окупаційні війська знищили.

Нині Назар з мамою і бабусею у безпеці. Разом із родиною з охопленого вогнем міста виїхали їхні сусіди.

Ще одну сім'ю "Білі янголи" евакуювали із села Калинівка.

Голосно у вас? - Ой, дуже, дуже. - Я бачу, багато будинків побито. - Навпроти мене прилетіла міна. Отака. Через дорогу вікна вилетіли з рамами.

Триває евакуація й з Авдіївки. Напередодні екіпаж "Білих Янголів" з-під обстрілів вивозив 15 річного хлопця із матір'ю.

Геннадій Юдін, поліцейський екіпажу "Білий Янгол":

Ця дитина, можна сказати, ховалася від нас із матір'ю. Буквально тиждень тому ми їх знайшли. Дитина ніде не навчається, закінчила 9 класів.

Мати підлітка свідомо відмовлялася виїжджати через літніх батьків. Проте страх за життя переміг.

Під час спілкування з місцевими поліцейські дізналися, що в старій частині Авдіївки мешкає родина з маленьким сином.

Оселя за кілька кілометрів від ворожих позицій, вибухи тут не вщухають ані на мить. Під час таких обстрілів малюк ховався у шафі.

Родину теж вивезли.

За наступною посадкою, за цією, вже позиції росіян та сепаратистів. Ось результати прильотів ворожої РСЗВ прямо біля дороги.

Окупанти не припиняють штурмувати Авдіївку. Щодня тут активно працює артилерія та авіація.

Олег Кирницький, старший інспектор відділу комунікацій ГУНП у Донецькій області:

Так виглядає школа в Авдіївці. Тут учбовий сезон не почнеться. Ми розуміємо. А ось так поруч зі мною виглядають ворожі російські касети, які на парашутах спускаються. І підривають все навколо себе. Саме такі боєприпаси заборонені усіма міжнародними конвенціями й заточені на те, щоб вбивати живу силу противника. А в нашому випадку з Авдіївкою - вбивати мирних мешканців.

Тож правоохоронці вчергове закликають евакуюватися з прифронтових міст. І зберегти життя.