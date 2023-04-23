Маємо дві українські нагороди у заключний день чемпіонату Європи з важкої атлетики у Єревані.

Валентина Кісіль у ваговій категорії понад 87 кг у важкій та видовищній боротьбі здобула бронзову медаль у сумі двоборства з результатом 244 кг.

У ривку Валентина виборола "срібло" з результатом 111 кг та посіла 4 місце у поштовху - 133 кг.

Загалом жіноча збірна України на чемпіонаті Європи-2023 з важкої атлетики здобула 21 медаль, з них вісім медалей у двоборстві, в тому числі дві золоті.