Валентина Кісіль завоювала дві медалі в заключний день чемпіонату Європи з важкої атлетики [ Редагувати ]
Маємо дві українські нагороди у заключний день чемпіонату Європи з важкої атлетики у Єревані.
Валентина Кісіль у ваговій категорії понад 87 кг у важкій та видовищній боротьбі здобула бронзову медаль у сумі двоборства з результатом 244 кг.
У ривку Валентина виборола "срібло" з результатом 111 кг та посіла 4 місце у поштовху - 133 кг.
Загалом жіноча збірна України на чемпіонаті Європи-2023 з важкої атлетики здобула 21 медаль, з них вісім медалей у двоборстві, в тому числі дві золоті.
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