Українка Ірина Деха втретє поспіль стала абсолютною чемпіонкою Європи з важкої атлетики у вазі до 81 кг. За сумою (ривок 123 кг + поштовх 135 кг) вона показала результат 258 кг.

На континентальному турнірі в Єревані 26-річна важкоатлетка з Харкова захищала статус абсолютної чемпіонки, вигравши велике "золото" на двох попередніх чемпіонатах - у Тирані (2022 року) та Москві (2021).

Вже з першої спроби у ривку українка захопила лідерство, піднявши 115 кг. Цей результат до кінця турніру не підкорився жодній іншій спортсменці.

У двох наступних спробах Деха покращила результат до 123 кг у третій спробі. Це її особистий рекорд на рівні чемпіонатів Європи у кар'єрі.

У поштовху українка з першої спроби взяла 135 кг.

Медалі України на Євро-2023 з важкої атлетики: