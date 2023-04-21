Ірина Деха втретє поспіль стала абсолютною чемпіонкою Європи з важкої атлетики [ Редагувати ]
Українка Ірина Деха втретє поспіль стала абсолютною чемпіонкою Європи з важкої атлетики у вазі до 81 кг. За сумою (ривок 123 кг + поштовх 135 кг) вона показала результат 258 кг.
На континентальному турнірі в Єревані 26-річна важкоатлетка з Харкова захищала статус абсолютної чемпіонки, вигравши велике "золото" на двох попередніх чемпіонатах - у Тирані (2022 року) та Москві (2021).
Вже з першої спроби у ривку українка захопила лідерство, піднявши 115 кг. Цей результат до кінця турніру не підкорився жодній іншій спортсменці.
У двох наступних спробах Деха покращила результат до 123 кг у третій спробі. Це її особистий рекорд на рівні чемпіонатів Європи у кар'єрі.
У поштовху українка з першої спроби взяла 135 кг.
Медалі України на Євро-2023 з важкої атлетики:
- "золото": Каміла Конотоп (ривок, поштовх, сума, до 59 кг), Ірина Деха (ривок, поштовх, сума, до 81 кг);
- "срібло": Світлана Самуляк (ривок, поштовх, сума, до 55 кг), Марія Гангур (сума, до 64 кг);
- "бронза": Ангеліна Ломачинська (ривок, сума, до 49 кг), Надія Шпилька (ривок, поштовх, сума, до 59 кг), Марія Гангур (ривок, до 64 кг).
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