Ігнат про ізраїльську систему оповіщення: суттєво допоможе Україні [ Редагувати ]
Ізраїльська система раннього оповіщення про повітряну тривогу суттєво допоможе Україні.
Про це повідомляє речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
“Система раннього оповіщення наразі необхідна. Критично важливо знати, коли стався пуск, для того, щоб оперативно зреагувати та запустити системи ППО. Якщо є загроза, то системи раннього виявлення можуть швидко надати таку інформацію”, - наголосив Ігнат.
Він зазначив, що нова система сповіщення може суттєво допомогти Україні на різних ділянках.
“Ви бачили, що відбулось у Запоріжжі, коли саме з РСЗВ влучили у житловий будинок. Снаряд летить лічені хвилини. Коли вчасно немає інформації про таке застосування, то немає часу сховатися”, - підкреслив речник.
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