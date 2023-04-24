Головне управління розвідки Міноборони України збиралося завдати ударів по об'єктах на території росії у річницю початку повномасштабного вторгнення військ рф. Про це стало відомо з витоку таємних документів Пентагону та американської розвідки, пише The Washington Post.

Глава української військової розвідки Кирило Буданов наказав "бути готовими до масованих ударів 24 лютого... усім, що є у розпорядженні ГУР".

Зокрема, за даними американської розвідки, планувався удар з моря з використанням тротилу по Новоросійську.

Документ, у якому йдеться про те, що Буданов проінструктував офіцера ГУР про таку акцію, датований 13 лютого. Цього дня Держдепартамент США закликав американців негайно залишити росію.

22 лютого, випливає з документів, "ГУР на прохання США погодилося поміняти плани" і не завдавати ударів по території росії в річницю початку повномасштабної війни. Хто саме втрутився, та як вдалося переконати керівництво української військової розвідки, у документах не уточнюється.

Як пише The Washington Post, ця інформація дозволяє зробити два висновки. Перший - США, щоб уникнути прямого конфлікту з рф, намагаються утримати Україну від ударів по території росії, особливо з застосуванням отриманих від західних союзників озброєнь. На Заході побоюються, що Кремль наважиться використати ядерну зброю.

Другий - західні розвідки прослуховують переговори Буданова. Голову ГУР, зазначає видання, навряд чи це здивує. Він сам говорив в інтерв'ю The Washington Post, що включає музику або "білий шум" у кабінеті, щоб ускладнити прослуховування.