В Україні запускають нові купюри в 500 гривень [ Редагувати ]
Національний банк України випустить в обіг нову банкноту номіналом в 500 гривень. Випуск відбувається для заміни зношених та пошкоджених банкнот.
Повідомляється, що з 25 квітня 2023 року буде випущено в обіг банкноти номіналом 500 гривень зразка 2015 року. На них буде підпис Голови Національного банку України Андрія Пишного та відображення року випуску.
"Вони перебуватимуть у обігу разом з іншими банкнотами цього номіналу попередніх років випуску та обов’язкові до приймання всіма фізичними та юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України", - сказано в повідомленні.
Зауважимо, що згідно з чинним законодавством, на банкнотах розміщується підпис чинного Голови Національного банку України.
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