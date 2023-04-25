В Бахмуті вдалось ворогу просунутись на півночі та в бік центру. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці, заступник начальника генштабу ЗСУ (2006-2010) Ігор Романенко.

"Вони (окупанти - ред.) намагаються шукати будь-які інші підходи, щоб виконати завдання, які вони місяцями або ж роками (як у випадку з Мар'їнкою) виконати не можуть. Це відбувається на всіх трьох містах-фортецях наших: Бахмут, Авдіївка, Мар'їнка. Більш напружена ситуація в Бахмуті. Тактика полягає у тому, щоб штурмувати як кажуть "в лоб", в центр. Якщо не вдається, то намагаються обходити по флангам. Принципово важливо, що дуже велику кількість живої сили було втрачено. Наприклад, по Бахмуту вагнерівці самостійно виконувати ці завдання не в змозі, тому туди заводяться так звані елітні війська", - зазначив Романенко.

Він додав: "Якщо об'єктивно говорити, то в Бахмуті вдалось ворогу просунутись на півночі, в бік центру. Вони атакують і штормують дорогу з Часового Яру в бік Хромового. В цілому, залишилось десь 20% частини міста, яку контролюють наші оборонці. Але завдання виконуються".

Також Романенко розповів, чи вистачає українцям зброї.

"Наш потенціал менший від ворога поки що. Особливо в таких озброєннях, як ракетна техніка, авіаційна техніка. А під час наступальний дій це важливо і принципово. Ми бачимо, що навчання наших льотчиків закордоном... маю надію, що все відбувається. І після політичного рішення буде час для того, щоб ми могли отримати цю техніку і її використовувати. Що б там не говорилось, але є відповідні резерви по цій техніці", - резюмував військовий експерт.