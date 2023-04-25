12 ударів по ворогу завдала авіація Сил оборони України за минулу добу. Про це звітують у Генштабі. Дев'ять разів наші Повітряні Сили атакували скупчення живої сили противника та його військову техніку. Крім того, тричі вдарили по зенітно-ракетних комплексах росіян. А ще збили 10 безпілотників різних типів.

Тримати східний фронт, крім авіації, допомагає й артилерія. Наші бійці модернізували стару бойову машину САУ "Гвоздика". Як оновлена установка проявила себе на передовій - дивіться в сюжеті, підготовленому спільно з колегами з Військового телебачення.

Олена Гаврилюк, кореспондентка Військового телебачення України:

Нині "Гвоздика" є найпоширенішою букетною квіткою, особливо добре вона виглядає в монобукетах. Наші артилеристи слідують трендам і відправляють смертельні квіти для російських окупантів.

Самохідна артилерійська установка 2с1 "Гвоздика" - точна, потужна та безжальна. Бойовий розрахунок повинен не лише вразити ціль, але й швидко залишити вогневу позицію, щоб не потрапити в поле зору ворожого безпілотника.

Роман, військовослужбовець Збройних сил України:

Після того, як ми відпрацювали по ворогу, здійснили постріл, то ми той весь розрахунок, максимально швидко покидає вогневу позицію та прямує на визначену точку укриття. Та, як ви зараз можете спостерігати, машину ховаємо власне в копанір, такий бліндажик, щоб ворог з повітря не міг виявити, де саме знаходиться машина та особовий склад.

Для пострілів із "Гвоздики" артилеристи використовують вітчизняні та закордонні боєприпаси. Зовні вони схожі, різниця - у наповненні снаряду.

Василь, військовослужбовець Збройних сил України:

Зараз на даний момент ми працюємо такого типу снаряди - вони американські, мексиканські, чеські, різного типу. Так само до них комплектуються даного типу ці снаряди, це наше виробництво - деякі є українські, і ще радянські. До такого плану типа зарядів в нас комплектуються і їхнім ж пострілами, тобто снарядами вони такі самі по кольору, їх дуже важко не переплутати.

Наші співрозмовники зізнаються: насправді байдуже, якими снарядами бити по ворогу - нашими, чи закордонними. Головне, аби потрапляли - точно у ціль.