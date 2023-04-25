Для України внутрішня ціна на продукти продовольства більше залежить від світових коливань. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявила директорка Всеукраїнського аграрного форуму Марія Дідух.

"Питання розмінування сьогодні найважливіше і найактуальніше для аграріїв. Території, які вже за підрахунками Мінагрополітики зараз містять вибухонебезпечні залишки, снаряди, міни потребують термінового розмінування. Це впливає в першу чергу на зменшення посівних площ, на безпеку аграріїв. Нажаль, наслідки будуть довготривалі і, враховуючи розмінування, яке є на сьогодні, вони не можуть усі сили направити лише на сільськогосподарські землі. Це може розтягнутись і на 10, і на 20 років", - зазначила вона.

Дідух додала: "Однак, на внутрішнє споживання це ніяк не вплине. Адже продовольства буде вдосталь. Це лише вплине на показники експорту і надходження валютної виручки в Україні. Керівництво держави, зокрема й міністр аграрної політики працюють з міжнародними донорськими організаціями, з керівництвом урядів інших країн і аграрна громадськість долучається, щоб залучити міжнародну допомогу на розмінування сільськогосподарських територій".

Також директорка Всеукраїнського аграрного форуму розповіла про формування цін на продукти.

"Ситуація в 24% територій не напряму залежить від неї ситуація. Україна завжди вирощувала у декілька разів більше продовольства, ніж споживала. Для нас внутрішня ціна більше залежить від світових коливань. Зараз більша залежність ціни йде не настільки від розмінування, як від проблем з експортом, нормальної роботи зернового коридору, закриття деякими країнами тразиту та експорту. Розмінування має вплив лише на овочеву культуру і фрукти, оскільки у нас більшість овочів вирощувалось на території Херсонської, Запорізької областей", - резюмувала вона.