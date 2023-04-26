Командувач Сил спеціальних операцій Хоренко відвідав Бахмут [ Редагувати ]
Командувач Сил спеціальних операцій України бригадний генерал Віктор Хоренко відвідав Бахмут на Донеччині, який залишається найгарячішою точкою фронту. Про це повідомляє пресслужба ССО.
Під час поїздки генерал Хоренко ознайомився з поточною ситуацією у місті та поспілкувався з воїнами підрозділів Сил спеціальних операцій, які обороняють цей населений пункт.
Дійсно ситуація у Бахмуті складна, проте хто, як не ви знаєте, що треба робити і як діяти у поточних умовах. Ваша робота тут вкотре доводить, що ССО - це насамперед перевага якості на кількістю.
Командувач ССО України наголосив на важливості роботи груп спеціального призначення під час оборони Бахмуту і відзначив професійність операторів ССО.
Нагадаємо, раніше командувач Східного угруповання військ ЗСУ Олександр Сирський пояснив, чому ЗСУ досі утримують Бахмут.
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