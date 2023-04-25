Утримання Бахмута виключає вихід противника у фланг і тил угруповань Сил оборони на Лисичанському та Донецькому напрямках. Про це заявив командувач Східного угруповання військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

Протягом декількох місяців на цьому напрямку ми стримуємо наступ ворога і не даємо йому збільшувати фронт. Окрім того, ми завдаємо ворогу значних втрат - знищуємо їхні найпрофесійніші підрозділи, озброєння та військову техніку.

Подальше утримання Бахмута має важливе значення для нашої оборони з декількох причин. Місто є важливим вузлом оборони, утримання якого забезпечує стійкість оборони угруповання військ в цілому.

Бахмут є вдало розміщеною природною фортецею, яка оточена річками та розміщена на пагорбах, що сприяє веденню оборони.

Також захисту міста сприяє наявність багатоповерхової забудови та розвинена інфраструктура на лівому березі річки Бахмутовка, де ведуть оборону наші війська.

Бій щодо оволодіння містом є специфічним видом бойових дій, який потребує особливих навичок та створює труднощі для військ, які вели наступ в умовах лісостепу.

Бахмут є частиною Костянтинівсько-Краматорської агломерації, утримання якої виключає вихід противника у фланг та тил угруповань наших військ на Лисичанському та Донецькому напрямках.