Сирський пояснив, чому ЗСУ досі утримують Бахмут [ Редагувати ]
Утримання Бахмута виключає вихід противника у фланг і тил угруповань Сил оборони на Лисичанському та Донецькому напрямках. Про це заявив командувач Східного угруповання військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".
Протягом декількох місяців на цьому напрямку ми стримуємо наступ ворога і не даємо йому збільшувати фронт. Окрім того, ми завдаємо ворогу значних втрат - знищуємо їхні найпрофесійніші підрозділи, озброєння та військову техніку.
Подальше утримання Бахмута має важливе значення для нашої оборони з декількох причин. Місто є важливим вузлом оборони, утримання якого забезпечує стійкість оборони угруповання військ в цілому.
Бахмут є вдало розміщеною природною фортецею, яка оточена річками та розміщена на пагорбах, що сприяє веденню оборони.
Також захисту міста сприяє наявність багатоповерхової забудови та розвинена інфраструктура на лівому березі річки Бахмутовка, де ведуть оборону наші війська.
Бій щодо оволодіння містом є специфічним видом бойових дій, який потребує особливих навичок та створює труднощі для військ, які вели наступ в умовах лісостепу.
Бахмут є частиною Костянтинівсько-Краматорської агломерації, утримання якої виключає вихід противника у фланг та тил угруповань наших військ на Лисичанському та Донецькому напрямках.
Генерал-полковник Сирський підтвердив, що найзапекліші бої зараз тривають в районі міст Бахмут та Авдіївка на Донеччині. Ворог не полишає спроб оточити та захопити ці населені пункти, не зважаючи на колосальні втрати у живій силі та техніці.
Також противник проявляє активність на Кремінському напрямку, намагаючись витіснити наші війська з Серебрянського лісництва південніше Кремінної, тим самим створити сприятливі умови для розвитку наступу в напрямку Лимана. Військові частини ОТУ "Лиман" відбивають атаки противника, завдають йому суттєвих втрат.
Нагадаємо, за словами генерал-лейтенанта у відставці, заступника начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010) Ігоря Романенка, українські бійці контролюють лише 20% Бахмута.
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