До Палати представників Конгресу США внесено двопартійний проєкт резолюції під назвою "Перемога України". Про це повідомила посол України у США Оксана Маркарова.

На Капітолійському пагорбі урочисто представлено двопартійний проект резолюції нижньої Палати представників США "Щодо позиції Палати представників стосовно умов перемоги України".

Голова Гельсінської комісії США конгресмен Дж.Вілсон (Р), співголова комісії С.Коен (Д), співголова Конгресового Українського кокусу М.Каптур (Д) провели брифінг для преси за участі третього Президента України Віктор Ющенко.

У проекті резолюції зазначається, що Палата представників США:

1) підтверджує, що політика Сполучених Штатів полягає в тому, щоб Україна перемогла вторгнення [рф] і відновила свої міжнародно визнані кордони 1991 року;

2) вважає, що мир після Перемоги України, має бути забезпечений шляхом інтеграції України до НАТО та інших євроатлантичних інституцій, що відповідає довгостроковій політиці Сполучених Штатів;

3) заявляє, що Сполучені Штати повинні працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб гарантувати: