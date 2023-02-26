Конгрес закликав Байдена дати Україні передову зброю [ Редагувати ]
У неділю, 26 лютого, голова Комітету із закордонних справ Палати представників США Майкл Маккол закликав адміністрацію президента Джо Байдена надати Україні більш передові системи озброєнь. Про це повідомляє CNN.
Маккол попередив критиків підтримки України США, що "вони не можуть засунути голову в пісок". Крім того, він зауважив, що Конгрес вживе заходів для просування питання, щодо надання Києву більш передових систем озброєнь.
Відповідаючи на запитання, що може зробити Конгрес, щоб підштовхнути адміністрацію Байдена до надання ракетних систем більшої дальності або винищувачів, республіканець зазначив, що Конгрес, безумовно, може вписати їх в законопроекти про асигнування, визначивши пріоритети систем озброєння.
За його словами, вони вже мають намір це зробити.
Я знаю, що адміністрація каже: "Скільки потрібно"... Я думаю, що з правильною зброєю це не повинно тривати так довго.
Крім того, він також підкреслив, що, на його думку, США вже могли зробити більше, щоб прискорити завершення конфлікту.
по темі
Російський диктатор володимир путін не зможе подолати любов українців до свободи, тому наша держава ніколи не стане жертвою росії
У понеділок, 20 лютого, президент США Джо Байден після відвідин Києва прибув до польського Жешува
Президент США Джо Байден прибув у Київ з неанонсованим візитом. Це перша поїздка американського лідера в Україну з початку його каденції
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван розповів про те, як США відреагували на так званий "мирний план" Китаю по Україні
Після несподіваного візиту до України президент США поїхав до Польщі. Ці відвідини, на відміну від українських, анонсувалися Держдепом. За останній рік це вже другий візит Байдена до країни: для Штатів Польща стала геополітично значущою - впевнена польська влада.