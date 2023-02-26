У неділю, 26 лютого, голова Комітету із закордонних справ Палати представників США Майкл Маккол закликав адміністрацію президента Джо Байдена надати Україні більш передові системи озброєнь. Про це повідомляє CNN.

Маккол попередив критиків підтримки України США, що "вони не можуть засунути голову в пісок". Крім того, він зауважив, що Конгрес вживе заходів для просування питання, щодо надання Києву більш передових систем озброєнь.

Відповідаючи на запитання, що може зробити Конгрес, щоб підштовхнути адміністрацію Байдена до надання ракетних систем більшої дальності або винищувачів, республіканець зазначив, що Конгрес, безумовно, може вписати їх в законопроекти про асигнування, визначивши пріоритети систем озброєння.

За його словами, вони вже мають намір це зробити.

Я знаю, що адміністрація каже: "Скільки потрібно"... Я думаю, що з правильною зброєю це не повинно тривати так довго.

Крім того, він також підкреслив, що, на його думку, США вже могли зробити більше, щоб прискорити завершення конфлікту.