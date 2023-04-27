Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя повідомив про концерт, який відбудеться в українському Криму після деокупації та нашої Перемоги. Артист зазначив, що виступ запланований на серпень 2024 року, на стадіоні "Авангард" у місті Ялта.

"Антитіла". Ялта. Літо 2024! Так, вам не здалося. "Антитіла" оголошують концерт у Криму. В Українському Криму. 23 серпня 2024 року, стадіон "Авангард", - написав виконавець у своїй публікації в Instagram.

Тополя наголосив, що з першого дня російського вторгнення в нашу країну ні на секунду не сумнівався в нашій перемозі та в тому, що в Криму невдовзі можна буде знову побачити синьо-жовті кольори та почути українські пісні.

"З першого дня російського вторгнення, взявши до рук зброю і перебуваючи на передовій, ми жодної секунди не сумнівалися у перемозі України. Ми завжди знали, настане день і ЗСУ повернуть контроль над Кримськими степами, Аюдагом, мисом Фіолент, Генуезькою фортецею та Ластівчиним гніздом (або просто Кримом). І ми обов‘язково усі приїдемо туди з нашими коханими, дітьми та друзями", - зазначається в публікації.

Знаменитість підсумував що гурт "Антитіла" зіграє в українському Криму свої найкращі пісні, які українці знають та люблять. Таким чином колектив хоче відсвяткувати українську перемогу над російською агресією. Також вже можна купити квитки на захід: "Ми відкриваємо передпродаж на перше велике стадіонне шоу в Ялті", - написав артист.

"Антитіла" впевнені, що влітку 2024 року ми всі зможемо зібратися у звільненій від російських окупантів українській Ялті і прикрасити жовто-блакиттю, сучасною українською музикою усе Південне узбережжя Криму. Ми зіграємо наші найкращі пісні, які українці люблять і знають і разом святкуватимемо українську Перемогу!" – також додав він.

Тарас Тополя, який разом із музикантами зі свого гурту півроку працював парамедиком на фронті та займався евакуацію поранених, нині знаходиться у резерві. Пізніше він пояснив, що вступив до лав ЗСУ через почуття обов'язку. Однак є один напрямок для контрнаступу, задля якого чоловік готовий зробити виняток:

"Я мрію бути причетним до контрнаступу в Криму. Хочу, щоб на березі мису Фіолент був дитячий табір або якесь місце, де дітки, чиї батьки загинули, захищаючи Україну, могли б приїхати та відпочити. Ось за це я боротимусь. Якщо доведеться в цьому контексті повернутися і взяти участь у деокупації Криму, теоретично, ми можемо це зробити".