ЗСУ отримали 98% обіцяної техніки - Столтенберг [ Редагувати ]
У четвер, 27 квітня, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Західні союзники надали Україні майже всю обіцяну бойову техніку. Про це він сказав на пресконференції з прем'єром Люксембургу Ксав'є Беттелем у Брюсселі.
Країни НАТО вже передали понад 98% обіцяних Україні бойових машин. Це близько 1550 бронемашин, 230 танків та інше обладнання, включно із величезною кількістю боєприпасів. Це дає Україні сильні позиції, щоб знов захопити окуповані території.
Столтенберг зазначив, що союзники навчили та забезпечили обладнанням загалом дев'ять бронетанкових бригад ЗСУ.
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