Замість угідь - озера. Збитки від водопілля рахують аграрії на Черкащині. В області було затоплено понад півтисячі гектарів посівів. Постраждали усі фермери, які мали ділянки біля Дніпра. Що планують робити із затопленими землями? Дізнавалася Ірина Васюра.

Ось так, через болото і воду, можна проїхати, щоб побачити наслідки весняного водопілля. Володимир Драч займається сільським господарством уже чверть століття. Та такої біди від великої води ще не бачив.

У чоловіка під посівами - 400 гектарів землі, і зараз чверть з них - під водою. Рахувати збитки він навіть не береться, лише з одного поля втрати обраховуються сотнями тисяч гривень.

Володимир Драч, аграрій:

Не рахуючи зарплату працівникам, не рахуючи податок на землю, орендарям оренду, яку я заплачу в кінці року, не рахуючи затрати на дизпаливо, це тіки посівний матеріал і фунгіцити, і на добрива я вже десь 350 тисяч втратив.

Тепер, щоб оглянути посіви, треба мало не пірнати у воду. Замість звичної техніки у полі хазяйнують лебеді. Та найгірше, що частина посівів не має шансів на виживання.

- За цьою лісополосою 22 гектари соняшника, він і досі під водою стоїть, там сімʼя лебедів прилетіла і ці лебеді там гніздяться. - А шо з ним буде тепер у воді? Врятуємо? - Ні, соняшник не врятуємо, там така течія страшна іде, там риба водиться.

Що осягнути весь масштаб затоплень, доводиться скористатись човном.

Володимир Драч, аграрій:

Ми щас раді шо і живі залишились,у других прифронтових районах людям ще гірше, просто хочемо вже зафіксувати всі ці збитки, щоб комісія приїхала, може перерахують якийсь відсоток податків, шоб поменше платить.

Човном чоловік доправляє нашу знімальну групу до свого батька. Хата пана Василя - поміж лісом та полями. Та тепер з двох сторін оселя оточена озерами. З води на місці городу тепер лишень визирають паростки часнику.

Пенсіонер багато років займається бджільництвом і найбільше переймався, щоб медоносні комахи не стали водоплавними. Та вода до вуликів не дісталась. Щоправда, велика вода і далі поводиться непередбачувано.

Василь Драч, пасічник:

3 учора я йшов, то вона тікала з боліт, а сьогодні прибула, тобто це не наші води, це води, які приходять. Й упосівах лебеді, качок дуже багато, кулики ходять на таких високих ногах.

Водопілля на Черкащині завдало чималої шкоди - підтоплені понад півсотні гектарів полів та півтори сотні дворів.

Юлія Норовкова, речниця ГУ ДСНС у Черкаській області:

На сьогодні ситуація дещо стабілізувалась, але зараз зарано говорити про зменшення паводка на Черкащині, зараз ми продовжуємо працювати у цілодобовому режимі і надавати необідну допомогу.

Зменшення рівня води в усіх місцях підтоплення очікують вже у травні, тоді й відбудеться остаточний підрахунок збитків.