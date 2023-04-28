Президент рф володимир путін підписав указ, який дозволяє депортувати жителів окупованих територій України, які не набули російське громадянство. Відповідний указ він підписав 27 квітня.

Документ передбачає, що громадяни України або власники паспортів "днр" і "лнр" мають або стати громадянами рф, або заявити, що не бажають цього робити. Ті, хто оберуть другий варіант, з 1 липня 2024 року вважатимуться іноземцями і, відповідно, можуть бути депортовані.

Окремий пункт указу стосується депортації тих, хто нібито створює загрозу національній безпеці росії.

Жителів окупованих територій, які виступають за "насильницьку зміну основ конституційного ладу" в росії (а отже, й на захоплених нею територіях), фінансують "терористичну та екстремістську діяльність" або беруть участь у "несанкціонованих" акціях, депортуватимуть та заборонятимуть їм в'їзд до рф.

Нагадаємо, 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт володимира путіна й дитячого омбудсмена рф Марії Львової-Бєлової, яких підозрюють у незаконній депортації дітей з тимчасово окупованих територій України до росії.

27 квітня Парламентська асамблея Ради Європи визнала геноцидом депортацію та насильницьке переміщення українських дітей на територію рф.