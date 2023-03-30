путін підписав указ про весняний призов до армії 147 тисяч росіян [ Редагувати ]
Президент росії володимир путін підписав указ про весняний призов на військову службу. Згідно з указом, з 1 квітня до 15 липня на військову службу мають призвати 147 тис. осіб. Восени 2022 року було призвано 120 тис., а навесні 2022 року - 134,5 тис.
Правительству, органам исполнительной власти субъектов и призывным комиссиям обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом на военную службу.
Документ набирає чинності з дня офіційного опублікування.
Наразі у росії обговорюється законопроект про поетапне підвищення призовного віку строкової служби до 21 року. У 2023 році весняний та осінній призови пройдуть за колишніми правилами.
Далі, згідно з ініціативою, яка перебуває на розгляді в Держдумі, призовний вік у 2024 році становитиме від 19 до 30 років, у 2025 році - від 20 до 30 років, у 2026 році - від 21 року до 30 років.
Передбачено також, що охочі зможуть вирушити на строкову службу з 18 років, незважаючи на підвищення призовного віку.
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