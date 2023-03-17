Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт путіна [ Редагувати ]
Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента росії володимира путіна. Відповідний прес-реліз розміщено на сайті суду.
путіна підозрюють у незаконній депортації дітей з окупованих територій України до рф. Як пояснили у суді, є "розумні підстави" вважати, що путін несе за це особисту відповідальність.
Президент Російської Федерації, ймовірно, несе відповідальність за воєнний злочин незаконної депортації населення (дітей) та незаконного переміщення населення (дітей) з окупованих територій України на територію Російської Федерації. Федерації.
Злочини, ймовірно, були скоєні на окупованій території України як мінімум з 24 лютого 2022 року. Є розумні підстави вважати, що пан Путін несе індивідуальну кримінальну відповідальність за вищезгадані злочини, за вчинення діянь безпосередньо, спільно з іншими особами та/або через інших осіб та за його нездатність належним чином контролювати цивільних та військових підлеглих, які вчинили дії.
Аналогічний ордер на арешт видано стосовно Уповноваженої з прав дитини при президенті РФ Марії Львової-Бєлової.
Де-факто заочний арешт путіна і його "омбудсмена" означає, що вони нев'їзні на "зелені" країни на карті.
13 березня The New York Times з посиланням на джерела писала, що найближчим часом Міжнародний кримінальний суд відкриє дві справи проти російських офіційних осіб через воєнні злочини в Україні.
Одну через депортацію українських дітей, другу через навмисні удари по цивільній інфраструктурі.
У Кремлі на тлі цих повідомлень нагадали, що росія не визнає юрисдикції Міжнародного кримінального суду.
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