"F-16 - це ідеальний варіант: Кулеба розповів про переговори щодо передачі американських винищувачів (відео) [ Редагувати ]
Україна веде активні переговори з союзниками з метою отримати американські винищувачі F-16. Адже для того, щоб відбити російську агресію, нашій країні потрібні не лише ППО та бронетехніка, а й бойова авіація. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Прогрес є. Ми маємо чіткі сигнали від деяких країн про те, що вони готові розпочати підготовку українських пілотів на F-16. Ми вчора в Одесі детально пояснили, чому F-16 це ідеальний варіант. Інші літаки західні ми не списуємо, але F-16 з низки військових характеристик - це ідеальний варіант. Але F-16 - це американський літак. Тому вирішальне слово буде за Сполученими Шттами. Тому вчора ми говорили з колегами, які кроки нам потрібно зробити, які аргументи нам потрібно знайти, щоб Сполучені Штати дали зелене світло цьому проекту. І ми ці кроки узгодили, намітили, і будемо відповідно працювати.
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