"Ще два голоси на підтримку України в НАТО": Кулеба розповів про візит глав МЗС Балтії та Північної Європи (відео)

"Україна отримала ще два голоси на свою підтримку в НАТО": Дмитро Кулеба про візит семи міністрів закордонних справ Балтії та Північної Європи до Одеси