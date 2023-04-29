Командування певне: меж вдосконалення і на десятому році війни немає.

Пройти вогонь і воду, здолати всі перепони та захопити ворожий опорний пункт. На Рівненщині бійці тероборони тренуються на так званій психологічній смузі перешкод. Її збудували спеціально для того, щоб перевірити, як виконають завдання воїни в умовах максимально наближених до бойових, коли йде безперервний обстріл, а поряд зриваються міни.

Смугу перешкод пройшла і моя колега Сніжана Сидорук. Каже, це випробування не з легких. Дивіться/

Сніжана Сидорук, кореспондентка:

Ось зараз бійці заходять на спеціалізовану смугу перешкод. Попереду їх чекає з десяток випробувань. Їм треба пройти крізь вогонь, воду та колючий дріт.

Бійці один за одним долають задимлений тунель, водний рів, повзуть під колючим дротом, проходять зруйнований міст та долають двометрову стіну.

На групу чекають пастки - стрілянина, міни та розтяжки.

Завдання - захопити ворожий опорний пункт на висоті.

Сніжана Сидорук, кореспондентка:

Зайти в тил ворога та знищити його - це лише половина завдання. Назад наші бійці мають вийти тим самим шляхом. Лише прихопивши з собою "ленд-ліз" окупанта, а також поранених побратимів.

Військова Юлія швидко накладає турнікет пораненому побратиму.

Тим часом Василь притягнув "трофей". "Вполював" боєприпаси.

Бійці гідно пройшли випробування. Діяли як єдине ціле.

Олексій, боєць бригади територіальної оборони Рівненщини:

Коли ти йдеш, тягнеш БК на собі ворога, і коли ти знаєш, що ззаду тебе ніхто не криє - це найстрашніше і найтяжче, а коли ти опираєшся на побратимів, на друзів - це дуже легко. Вони тебе підтримують.

Боєць на позивний "Кіт» витягнув пораненого побратима. Обидва мобілізувалися в перші дні великої війни.

Позивний "Кіт", боєць бригади територіальної оборони Рівненщини:

Чим більше тренувань, тим більше багажу досвіду. Чим ми більше згуртовані, тим скоріше ми надаємо тим нелюдам.

Позивний "Діловод", боєць бригади територіальної оборони Рівненщини:

Тяжко в навчанні - легко в бою. Відпрацьовували все як завжди - умови наближені психологічно до бойових.

Юлія - єдина жінка у відділенні. Вона - бойова медикиня. Каже, хотіла піти до війська ще під час АТО, але тоді не взяли через вік. Нині їй лише 22. І от вже понад рік тренується на рівні з хлопцями.

Юлія, боєць бригади територіальної оборони Рівненщини:

Добре, коли ми тут це проходимо. І вже в реальних діях бойових ми не будемо так сильно втрачати свою увагу на якісь вибухи й стрілянину.

Цю навчальну ділянку полігону спеціально збудували, аби тероборонівці відточувати навички. Командири максимально моделюють ситуації, що можуть виникнути на передовій.

Віктор, інструктор навчань:

Мета цієї психологічної смуги відпрацювання стійкості психологічної у військовослужбовця, а також сформувати певний імунітет до подразників, які можуть бути під час бою.

А це вже бійці тероборони штурмують будівлю, яку захопив противник. Він добре підготувався: веде вогонь з вікон, усі входи та виходи заміновані.

Усі вороги - знищені. Одного взяли в полон. Постраждав і наш боєць. Його - евакуювали.

Позивний "Папай", боєць бригади територіальної оборони Рівненщини:

Найважче - це штурм сходів, тому що на сходах безліч розтяжок може бути, гранати й так далі.

Позивний "Нестор", боєць бригади територіальної оборони Рівненщини:

Захоплення будівлі - це дуже насправді складно, дуже багато сюрпризів завжди готується. Дуже тяжко насправді підійти до самої будівлі, оскільки з усіх вікон може вестися вогонь.

Бійці тероборони кажуть: не знають, де зустрінуть реальний бій, тож готуються, поки є можливість в тилу. Їхні побратими вже тримають оборону під Бахмутом.

Олексій, інструктор:

У місті є три площини, за якими потрібно стежити. Це і поверхи, і підвали, і дахи, і кути різні. Це набагато важче.

Командування певне: меж вдосконалення і на десятому році війни немає. Тим паче поки в білорусі присутні російські вояки, а їх там нині приблизно дві з половиною тисячі, на північних рубежах триватимуть навчання українських захисників.

Сергій Наєв, командувач Об'єднаних Сил ЗСУ: