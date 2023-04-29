У суботу, 29 квітня, російські військові завдали удару по Чернігівській області. Внаслідок ворожої атаки загинув чоловік, а підліток отримав поранення.

Про це повідомляє поліція Чернігівської області.

"Сьогодні окупаційні війська вкотре здійснили обстріли прикордоння Чернігівської області. Внаслідок ворожої атаки по Семенівській громаді загинув 63-річний місцевий мешканець. Пораненого 14-річного підлітка поліцейські евакуювали та передали медикам", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 29 квітня близько 4-ї ранку до поліції надійшло повідомлення про потужний обстріл одного з прикордонних сіл. Поліцейські встановили, що росіяни поцілили по приватним будинкам, коли люди ще спали. Один мирний громадянин загинув у власному ліжку. У сусідньому будинку підліток зазнав поранення руки.

Наразі слідчі Новгород-Сіверського райвідділу поліції збирають доказову базу воєнних злочинів росіян. Триває розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.