Росіяни обстріляли будинки у Чернігівській області: є загиблий, дитина отримала поранення [ Редагувати ]
У суботу, 29 квітня, російські військові завдали удару по Чернігівській області. Внаслідок ворожої атаки загинув чоловік, а підліток отримав поранення.
Про це повідомляє поліція Чернігівської області.
"Сьогодні окупаційні війська вкотре здійснили обстріли прикордоння Чернігівської області. Внаслідок ворожої атаки по Семенівській громаді загинув 63-річний місцевий мешканець. Пораненого 14-річного підлітка поліцейські евакуювали та передали медикам", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 29 квітня близько 4-ї ранку до поліції надійшло повідомлення про потужний обстріл одного з прикордонних сіл. Поліцейські встановили, що росіяни поцілили по приватним будинкам, коли люди ще спали. Один мирний громадянин загинув у власному ліжку. У сусідньому будинку підліток зазнав поранення руки.
Наразі слідчі Новгород-Сіверського райвідділу поліції збирають доказову базу воєнних злочинів росіян. Триває розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
по темі
Росіяни вдарили авіацією по підприємству на прикордонні Чернігівської області. Наразі відомо про одного постраждалого
Кількість загиблих внаслідок ракетної атаки на Умань зросла до 23 людей. З-під завалів дістали тіло ще однієї дитини
Російські окупанти продовжують використовувати навчальні заклади на тимчасово окупованій території України у власних цілях. Облаштували солдатів в одній зі шкіл в Луганській області
В Умані внаслідок нічної ракетної атаки по місту загинула 21 людина
Початок тренувань українських пілотів на F-16 - прискорить передачу винищувачів Україні