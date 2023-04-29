Що буде з цінами на овочі та м'ясо: прогноз експертів Київської школи економіки (відео) [ Редагувати ]
Звільнення правобережної України від російських загарбників не надто допоможе зі збільшенням поставок помідорів та інших овочів і фруктів цього літа і не призведе до суттєвого падіння цін на "вітаміни". Військові ризики зберігаються, тому аграрії досить обережні щодо посівів.
Про це в ефірі національного телемарафону "єдині новини" розповів аналітик Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки Павло Мартишев.
Овочі - історія більш сезонна. Ми очікуємо зниження цін на овочі влітку, коли буде сезон. Зараз у ціну овочів закладається дуже багато витрат на вирощування у теплицях, і це напряму залежать від вартості газу. Тому я не очікую якогось значного подешевшання овочів у найближчі два-три місяці.
Потім буде сезонне просідання, ми бачимо, що ця сезонність буде відкладена в часі. Тому що якщо до повномасштабного вторгнення у нас були ранні овочі, багато привозилось з Херсонської області, зокрема регіон Каховки, то зараз ця продукція буде недоступною, і у нас буде більше саме пізніх овочів. І, відповідно, сезонність буде зміщена трішки далі. Побачимо просідання, але не кардинальне падіння цін .
Заборона експорту українського зерна з боку європейських країн може мати "корисний" ефект на ціни м'ясної продукції.
Ціна на яйця та м'ясо прив'язані до вартості кормів. Тут є два сценарії. Перший - якщо буде колапс зернового експорту, то корми подешевшають. І тваринники зможуть більше відтворювати поголів'я і великої рогатої худоби, і свиней, і птиці. І ми побачимо просідання цін на м'ясо.
Якщо збережеться зерновий експорт (і це насправді краще для всієї країни), то гривневі ціни на фуражні зернові будуть зростати. І це призведе до зменшення рентабельності тваринництва. Тому свинарі, скажімо, не будуть швидко відновлювати поголів'я, і це буде тримати ціни на м'ясо на високому рівні.
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