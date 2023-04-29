Звільнення правобережної України від російських загарбників не надто допоможе зі збільшенням поставок помідорів та інших овочів і фруктів цього літа і не призведе до суттєвого падіння цін на "вітаміни". Військові ризики зберігаються, тому аграрії досить обережні щодо посівів.

Про це в ефірі національного телемарафону "єдині новини" розповів аналітик Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки Павло Мартишев.

Овочі - історія більш сезонна. Ми очікуємо зниження цін на овочі влітку, коли буде сезон. Зараз у ціну овочів закладається дуже багато витрат на вирощування у теплицях, і це напряму залежать від вартості газу. Тому я не очікую якогось значного подешевшання овочів у найближчі два-три місяці. Потім буде сезонне просідання, ми бачимо, що ця сезонність буде відкладена в часі. Тому що якщо до повномасштабного вторгнення у нас були ранні овочі, багато привозилось з Херсонської області, зокрема регіон Каховки, то зараз ця продукція буде недоступною, і у нас буде більше саме пізніх овочів. І, відповідно, сезонність буде зміщена трішки далі. Побачимо просідання, але не кардинальне падіння цін .

Заборона експорту українського зерна з боку європейських країн може мати "корисний" ефект на ціни м'ясної продукції.