У Північній операційній зоні триває вишкіл військовослужбовців, які боронять кордон із Білоруссю. Напередодні штурм у міській забудові відпрацювали тероборонівці під головуванням командувача Об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва, який зустрів свій 53-й День народження у колі бойових побратимів.

За легендою навчань, ворог захопив будівлю. Наші військові йдуть на штурм.

Бійці крок за кроком зачищають приміщення.

Одного окупанта беруть у полон. Серед наших - є постраждалий.

За діями бійців спостерігають командири.

Основна продовжує свій рух, а допоміжна, коли ввірвались, вони підходять в будівлю і починяють допомагати пораненому по евакуації.

Бій у міській забудові відрізняється від бою у польових умовах - каже інструктор.

Позивний "Лука", інструктор:

Противник постійно змінює характер і ведення бойових дій, тому тактику своїх бойових дій ми відповідно готуємо і змінюємо свій характер ведення бойових дій. Змінюємо для того, щоб якісніше, ефективніше його знищувати.

Бійці бригади тероборони Рівненщини вже понад рік оберігають кордон із Білоруссю. Більшість хлопців до великої війни військової підготовки не мали. Воїн із позивним "Папай" був водієм вантажівки, а "Нестор" працював у суді.

Позивний "Папай", боєць бригади територіальної оборони Рівненщини:

В нас відпрацювання було і польових вправ, і з утримання, як в нас було, рубежів. Так, рубежів і відпрацювання в місті.

Позивний «Нестор», боєць бригади територіальної оборони Рівненщини:

Можливо, будем вести бій в лісовій місцевості, можливо, в полях, можливо, в міській, тому поки є можливість потрібно вчитися, вдосконалюватися.

Чимало бійців бригади нині тримають оборону під Бахмутом, де зараз точаться саме міські бої. А тому у тилу щодня триває вишкіл - наші захисники відпрацьовують бойову злагодженість, випробовують себе на смузі перешкод.

Кожен воїн долає перешкоди, здійснюючи перемогу над самим собою в першу чергу. Якщо будете переможцем у боротьбі з самим собою, то ворога обов'язково переможете. Тільки так.

У Білорусі, за даними української розвідки, зараз зо дві з половиною тисячі російських вояків. Треба завжди бути напоготові! А отже навчання у Північній операційні зоні триватимуть і надалі.

Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил ЗСУ: