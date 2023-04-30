Ситуація щодо іморту української продукції загострилась ще минулого літа. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявила посол з особливих доручень МЗС Ольга Трофімцева.

"Одним із плюсів з мінусів цієї ситуації є те, що це будуть не односторонні якісь заборони, прийняті країнами, а це буде вже централізоване рішення європейською комісією, яким вона постановлює, що 4 види української продукції (кукурудза, пшениця, рапс і насіння соняшнику) можуть транзитом експортуватись до третіх країн, до країн ЄС, але не можуть будуть імпортованими напряму в Польщу, Угорщину, Болгарію. Крім цього, рішення також прийняте щодо фінансової допомоги в розмірі 100 млн євро для фермерів 5 країн. Фактично, це рішення буде обмежувальним для 4 видів продукції української", - заявила вона.

Трофімцева також пояснила, що саме зумовило зернову блокаду.

"Ситуація загострилась останніми тижнями після цього різкого рішення в першу чергу Польщі щодо заборони імпорту з України цілого ряду продукції. Але ситуація розвивалась у цьому напрямку ще з літа минулого року, коли почались перші тривожні дзвіночки. Це була Румунія, Польща... Фермери почали говорити, що все виглядає таким чином, що система логістики, транспортування ЄС не справляється із тими обсягами з України. Частина почала з'являтись на внутрішніх ринках Польщі, Румунії і тд... Відповідно, почались отакі негативні тенденції серед в першу чергу малих фермерів, логістичних груп. Поступо ця ситуація дійшла до прийняття цих рішень. Але це не агресія у бік України, це різкий і серйозний сигнал в бік Брюсселю", - резюмувала вона.