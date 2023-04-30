Репресії продовжуються: заступник мера Енергодара розповів про ситуацію в місті та на ЗАЕС [ Редагувати ]
Примушення співробітників до заключення, до підписання контрактів з Росатомом продовжується. Тиск йде постійно і не припиняється. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив заступник міського голови Енергодара Іван Самойдюк.
"Примушення співробітників до заключення, до підписання контрактів з Росатомом продовжується. Тиск йде постійно і не припиняється. Зменшилась кількість співробітників, яких кидають у підвали в катівні, але так чи інакше, час від часу такі випадки продовжуються. Репресії також продовжують у місті. Не припиняються обшуки, мародерство. Нам відомі факти, що наші містяни не повернуться, бо їх вбили в катівнях. На сьогодні ми знаємо про десяток таких випадків. Дуже багато людей, про місце знаходження яких досі невідомо", - заявив Самойдюк.
Він додав: "Кількість зброї, техніки збільшилась як на території самої ЗАЕС, так і поза нею в межах містах і навколо нього. Значна кількість укріплень, зброї, споруди будуються".
Також Самойдюк розповів і про випадки отруєння населення російським алкоголем.
"Два випадки є смертельних. Дуже багато неякісної алкоголю і продукції завозиться. Також дуже багато скарг щодо якості медикаментів", - зазначив він.
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