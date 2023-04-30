У боях за Україну загинув легендарний зенітник, воїн 95-ї Окремої Десантно-Штурмової Бригади ЗСУ

сержант Андрій Лінійчук ("Кельт"), який збив найбільшу кількість засобів повітряного нападу противника у Збройних Силах України. Про це йдеться на Facebook-сторінці бригади.

Ім’я воїна 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України сержанта Андрія Лінійчука на псевдо "Кельт" вже вписане у військову історію не лише України, а й Великої Британії. Адже саме він був першим, хто здійснив бойове застосування переносного зенітно-ракетного комплексу "Martlet" - модифікації "Starstreak".

Десантник став найрезультативнішим зенітником Збройних Сил України. 16 "Орланів", 1 "Zala" та навіть бойовий вертоліт Ка-52 - усе це на рахунку повного кавалера ордена "За мужність" Андрія Лінійчука.

Одразу по отриманні ступеня "бакалавра" з лісівництва у Поліському університеті, "Кельт" влітку 2020 року підписав контракт із 95-ю бригадою ДШВ. Початок повномасштабного наступу росіян він зустрів під Горлівкою на позиціях ЗРК "Стріла", у розрахунку якої тоді працював.

Під час запеклих боїв з російськими окупантами Андрій двічі був поранений. На жаль, під час чергового ворожого обстрілу він загинув.

За даними Генштабу ЗСУ, на ранок 30 квітня окупанти втратили в Україні 308 літаків і 294 гелікоптерів.