У Бахмуті тривають запеклі бої, ворог подекуди мав успіх - Маляр [ Редагувати ]
Російські окупанти підтримують високу інтенсивність атак на Бахмутському напрямку, у місті тривають запеклі бої. Про це повідомила у Telegram заступник міністра оборони Анни Маляр.
Найгарячіше зараз у Бахмуті та Мар’їнці...
Ворогу не вдається взяти місто під контроль попри те, що він кинув у бій всі свої ресурси та подекуди мав успіх.
Наші бійці відбивають численні атаки та на певних ділянках контратакують. Оборона Бахмута з покладеними на неї військовими задачами справляється.
Наступ ворога впродовж тижня триває на трьох напрямках - Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському. На Лиманському напрямку ворог періодично знижує активність, оскільки зазнає невдач через активну оборону наших військ.
Протягом тижня на певних ділянках ворог мав незначний успіх, але втрачені позиції наші оборонці повернули.
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