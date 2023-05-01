Російські окупанти підтримують високу інтенсивність атак на Бахмутському напрямку, у місті тривають запеклі бої. Про це повідомила у Telegram заступник міністра оборони Анни Маляр.

Найгарячіше зараз у Бахмуті та Мар’їнці...

Ворогу не вдається взяти місто під контроль попри те, що він кинув у бій всі свої ресурси та подекуди мав успіх.



Наші бійці відбивають численні атаки та на певних ділянках контратакують. Оборона Бахмута з покладеними на неї військовими задачами справляється.