В Узбекистані у неділю, 30 квітня, відбувся конституційний референдум, на який, зокрема, винесли питання про збільшення терміну президентських повноважень з п'яти до семи років та обнулення термінів чинного глави держави Шавката Мірзійоєва.

ЦВК республіки оголосив, що за поправки, за попередніми даними, проголосували 90,21% виборців, проти - 9,35%, 0,49% бюлетенів виявилися зіпсованими. Явка на референдумі становила 84,54%. Остаточні підсумки голосування оголосять пізніше.

Крім повноважень президента, на референдум винесли питання про закріплення в Конституції заборони смертної кари (вона скасована в Узбекистані з 2008 року).

Також учасники референдуму голосували за те, щоб в основному законі країни було прописано, що Узбекистан є "соціальною державою".

Після ухвалення поправок, які насамперед стосуються президентських повноважень, Конституцію Узбекистану буде оновлено на 65%.

Шавкат Мірзійоєв обіймає посаду президента Узбекистану з 2016 року. Поправки до Конституції Узбекистану дозволять йому в 2026 році балотуватися на третій термін (вже на семирічний), і правити до 2040 року.