У більшості випадків до зупинок та перевірок водії ставляться спокійно, без роздратування чи невдоволення.

Прикордонний Харків з усіх боків оточують блокпости. Усі ворота в місто перебувають під цілодобовою охороною, аби ворожі ДРГ не змогли зашкодити ані інфраструктурі, ані мешканцям. Ще одне важливе завдання, яке виконують наші бійці - це полювання на зброю, вибухівку та набої, незаконний обіг яких в Україні стає все більшим.

Вантажівки, багатометрові фури, мікроавтобуси, легковики та навіть рейсові автобуси. Військові роздивляються водія і машину. Інколи на цьому перевірку завершено, змах руки, автомобіль рушає далі. Але часто потрібен більш прискіпливий огляд.

Ретельно перевіряють майже всі вантажівки та буси. Зупиняють і авта із наглухо тонованими вікнами.

Позивний "Сем", кінолог 5 Слобожанської бригади Національної гвардії України:

Ми звертаємо увагу в першу чергу на людей. Тобто, ми ж не перевіряємо кожну машину. Ми перевіряємо людей, до яких є підозра. Тобто людина виїхала з окупованої території, чи навпаки, їде на окуповану територію. Це стосовно цивільних, шо стосується..

Автомат Калашникова, пістолет Макарова, десяток кілограмів тротилу, набої, гранати та навіть РПГ - усе це везуть у Харків, кажуть військові. Жодна зміна не минає без подібних небезпечних знахідок.

Дмитро Кириченко, командир кінологічного взводу 5 Слобожанської бригади Національної гвардії України:

За зміну одного разу було знайдено близько 5 сотень патронів, 5 гранат, десяток запалів. Тобто, кількість настільки велика, що могло загинути десятки, а то й сотні людей від цієї зброї.

Але найчастіше трапляються патрони, яких і досі чимало на місцях запеклих боїв. Набої стають своєрідними сувенірами, які, щоправда, можуть привести за грати.

Дмитро Кириченко, командир кінологічного взводу 5 Слобожанської бригади Національної гвардії України:

Навіть один патрон може забрати людське життя, тому цей злочин відноситься до дуже серйозних і за це одразу викликається поліція і вилучається будь-яка кількість набоїв і далі вже розбирається слідство з обставинами.

Коли набої везуть відкрито, приміром, у попільничці, виявити їх не стане клопоту, а от коли смертоносний вантаж ховають, тоді надія - на чотирилапих помічників. Добре навчені пси можуть відшукати зброю та вибухівку навіть під купою речей, або у спеціальній схованці.

Дмитро Кириченко, командир кінологічного взводу 5 Слобожанської бригади Національної гвардії України:

Іноді вибухові речовини навіть не схожі на вибухові речовини. Наприклад, пластикова вибухівка, вона схожа на пластилін, або шматок бетону і треба тільки довіряти собаці, щоб зрозуміти, що перед нами небезпечна вибухова речовина, а не просто якийсь шматок пластику.

Напарник Дмитра - пес породи малінуа - Ірбіс, живе у чоловіка від народження. Ірбіс дуже результативний собака, каже його хазяїн. Щоправда, інколи хоче гратися.

Помічник Назара, 6-річний німецький вівчарка Аморек теж не проти розважитися.

Такі ігрові перерви для чотирилапих нацгвардійців важливі, інакше робота собаки стане неефективною, тобто в місто може потрапити небезпечний вантаж. Тварини - ще й допомагають нацгвардійцям вирахувати підозрілих водіїв.

Позивний "Сем", кінолог 5 Слобожанської бригади Національної гвардії України:

Людина, яка нічого не скриває, адекватно ставиться до собаки, посміхається і радіє, що у нас військові працюють із собачками.

У більшості випадків до зупинок та перевірок водії ставляться спокійно, без роздратування чи невдоволення.

Нормально! Зараз треба перевіряти!

З розумінням і повагою. Це їхня робота, тому будуть краще оглядать, буде безпечніше.

Подбати про власну безпеку нацгвардійці просять і самих людей. Кажуть, зараз, треба із пересторогою ставитися до прохань передати якийсь пакунок, чи речі. Адже траплялися випадки, коли водії і самі не здогадувалися, що у їхній автівці є смертельно-небезпечний вантаж.