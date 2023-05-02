Лише за минулу добу на Донбасі наші захисники відбили сорок одну атаку. Про це звітують у Генштабі. В епіцентрі бойових дій, як і раніше, - Бахмут та Мар'їнка. Водночас, знищувати ворога українським бійцям часто допомагає його ж зброя. Наш наступний сюжет, створений спільно з кореспондентами Військового телебачення, про самохідну артилерійську установку "Нона", яку наші воїни кілька місців тому вибороли в бою. І тепер вона працює проти колишніх господарів. Подивіться.

Затрофеєна нашими захисниками САУ "Нона" під час перших бойових виїздів поводилася, мов хвора пенсіонерка.

Сергій, командир розрахунку:

Багато в ній було деталей, які постійно ламались. І це постійно тільки вийдеш на вогневу - вона вже поламалась. Оце всьо..і всьо - БДСМ.

Втім після кількох візитів до ремонтників – "Нона" поводиться як новенька. Здатна бити на 10 кілометрів. А змінити позицію - завдяки маневреності гармати - екіпаж може дуже швидко.

Сергій - командир розрахунку:

- Вона шустра, бистро їде. - А з якою швидкістю вона рухається? - 50-60 км можна їхати. - Це по болотяній місцевості? - Ні, по болотяній.. зараз такі болота як ви проїжджали, вона повільно проїде. А якщо по асфальту, по польовій дорозі, то нормально, то вона доволі швидка, маневрена.

Анна Новіцька, кореспондент Військового телебачення України:

Зараз ми відправляємось з морськими піхотинцями на відпрацювання САУшкою "Ноною" по окупантах. Від'їжджаємо на максимально близьку відстань, а саме близько 3км до ворожих позицій. Тому постріли можна буде побачити через кілька хвилин.

Просто зараз дрони розвідників шукають потенційні цілі. Тим часом артилеристи розповідають нам про свою роботу з самохідною гаубицею.

Володимир – навідник:

Це ось місце робоче навідника. Є панорама закритих бойових позицій, з яких ми працюємо. Це панорама для прямої наводки, для ураження техніки рухаючої. Справа - це від вас місце заряджаючого. Ось снаряд. Це вітчизняний, а це американський. Це порох, це заряд до снаряду. - Багато сили треба, щоб його туди впихнути?- Та ні. В залежності від уклона. Підйом ствола. Були моменти, що в нас людина заряджала взагалі лежачи.

Анна Новіцька - кореспондент Військового телебачення України:

Аеророзвідка підтвердила знищення чималої кількості росіян, які встигли задвухсотитись завдяки САУ "Нона".

Швидко полишаємо вогневу позицію, адже окупанти активно б'ють у відповідь. Втім із маневреною САУ "Нона"вже за лічені хвилини ми змінюємо позицію.