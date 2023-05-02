Знищувати ворога українським бійцям часто допомагає його ж зброя [ Редагувати ]
Лише за минулу добу на Донбасі наші захисники відбили сорок одну атаку. Про це звітують у Генштабі. В епіцентрі бойових дій, як і раніше, - Бахмут та Мар'їнка. Водночас, знищувати ворога українським бійцям часто допомагає його ж зброя. Наш наступний сюжет, створений спільно з кореспондентами Військового телебачення, про самохідну артилерійську установку "Нона", яку наші воїни кілька місців тому вибороли в бою. І тепер вона працює проти колишніх господарів. Подивіться.
Затрофеєна нашими захисниками САУ "Нона" під час перших бойових виїздів поводилася, мов хвора пенсіонерка.
Сергій, командир розрахунку:
Багато в ній було деталей, які постійно ламались. І це постійно тільки вийдеш на вогневу - вона вже поламалась. Оце всьо..і всьо - БДСМ.
Втім після кількох візитів до ремонтників – "Нона" поводиться як новенька. Здатна бити на 10 кілометрів. А змінити позицію - завдяки маневреності гармати - екіпаж може дуже швидко.
Сергій - командир розрахунку:
- Вона шустра, бистро їде. - А з якою швидкістю вона рухається? - 50-60 км можна їхати. - Це по болотяній місцевості? - Ні, по болотяній.. зараз такі болота як ви проїжджали, вона повільно проїде. А якщо по асфальту, по польовій дорозі, то нормально, то вона доволі швидка, маневрена.
Анна Новіцька, кореспондент Військового телебачення України:
Зараз ми відправляємось з морськими піхотинцями на відпрацювання САУшкою "Ноною" по окупантах. Від'їжджаємо на максимально близьку відстань, а саме близько 3км до ворожих позицій. Тому постріли можна буде побачити через кілька хвилин.
Просто зараз дрони розвідників шукають потенційні цілі. Тим часом артилеристи розповідають нам про свою роботу з самохідною гаубицею.
Володимир – навідник:
Це ось місце робоче навідника. Є панорама закритих бойових позицій, з яких ми працюємо. Це панорама для прямої наводки, для ураження техніки рухаючої. Справа - це від вас місце заряджаючого. Ось снаряд. Це вітчизняний, а це американський. Це порох, це заряд до снаряду. - Багато сили треба, щоб його туди впихнути?- Та ні. В залежності від уклона. Підйом ствола. Були моменти, що в нас людина заряджала взагалі лежачи.
Анна Новіцька - кореспондент Військового телебачення України:
Аеророзвідка підтвердила знищення чималої кількості росіян, які встигли задвухсотитись завдяки САУ "Нона".
Швидко полишаємо вогневу позицію, адже окупанти активно б'ють у відповідь. Втім із маневреною САУ "Нона"вже за лічені хвилини ми змінюємо позицію.
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