Мінус 460 окупантів за добу. Про успіхи українських військових повідомили у Генштабі. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут і Мар'їнка. Лише за минулу добу наші захисники відбили там сорок одну атаку.

Поки одні наші захисники тримають оборону всередині Бахмута, інші - протистоять ворогу довкола міста. Тактика росіян не змінюється - вони проводять так звані "м'ясні штурми". Про бойові будні прикордонників на Донеччині -у нашому спільному матеріалі.

Соледарський напрямок. Такі гучні світанки - вже стали буденними, кажуть українські прикордонники.

Тут - неподалік Бахмута - наші захисники в основному протистоять загонам "вагнерівців".

Позивний "Поляк", прикордонник:

Бігають як миші! Бігають по полю і все. Вони не знають, що робити, бо ми тут їм з усіх позицій накладаємо потрошку.

Працювати доводиться в напруженому ритмі, кажуть бійці. Адже ворог, як і раніше, намагається тиснути кількістю. І така тактика грає проти противника, зазначають наші воїни.

Левко Стек, військовий кореспондент:

Не так давно російська піхота активно намагалася штурмувати ці позиції, втім просунутися вперед так і не змогли. А от наслідки їхніх штурмів - досі можна спостерігати довколишніх полях

- Як він загинув? - Застрелили його. Вони тута йшли вночі до нас. Вони збоку зайшли до нас звідси - або верталися. Ну і получили.

Роман, прикордонник:

Розумієте, що саме гірше, як я сюди прийшов… Там он чоловік лежав в камишах три дні, кричав. Спочатку просив "Хлопці, підійдіть". - Це росіянин? - Так. Потім матюкав. А він лежав в метрах 100-150. Потім кричав, що він їх поб'є. - Води просив. - Згадував всю їхню рідню.

Тож наші захисники вкотре радять ворожим солдатам, яких їхнє командування кидає на вірну смерть, - здаватися в полон. Це - чи не єдина можливість зберегти життя на цьому напрямку.