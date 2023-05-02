Окупантам, які дислокуються у Брянській та Курській областях, командування видає українську військову форму. У зв'язку з чим можливі провокації ворога на північному кордоні. Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву.

Як пояснили в ЦНС, про таке повідомляють місцеві, які співпрацюють з українським підпіллям.

Всі ці дії вказують на те, що росіяни готують провокацію під чужим прапором задля мобілізації свого суспільства й також ввести в оману світове суспільство, аби відвернути увагу від злочинів ЗС рф.

Своєю чергою в ЦНС не виключають, що країна-агресор може вдатися до терористичних актів на своїй на території рф, або імітувати захоплення заручників.