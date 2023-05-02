Окупанти готують провокації на північному кордоні з Україною - ЦНС [ Редагувати ]
Окупантам, які дислокуються у Брянській та Курській областях, командування видає українську військову форму. У зв'язку з чим можливі провокації ворога на північному кордоні. Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву.
Як пояснили в ЦНС, про таке повідомляють місцеві, які співпрацюють з українським підпіллям.
Всі ці дії вказують на те, що росіяни готують провокацію під чужим прапором задля мобілізації свого суспільства й також ввести в оману світове суспільство, аби відвернути увагу від злочинів ЗС рф.
Своєю чергою в ЦНС не виключають, що країна-агресор може вдатися до терористичних актів на своїй на території рф, або імітувати захоплення заручників.
Центр національного спротиву закликає зберігати пильність та звернути увагу на такі дії ворога, аби не стати жертвою ворожих намірів.
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